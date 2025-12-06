Del Pueblo Viejo al Puebla: tras su salida de San Martín, Maestro Puch seguirá su carrera en México

Tras su salida de San Martín , Ignacio Maestro Puch continuará su carrera en el fútbol mexicano. Según informó TyC Sports, Puebla negoció un préstamo con doble opción de compra y las conversaciones llegaron a buen puerto para que el delantero deje Independiente a pocos días de haber regresado al club.

El atacante de 22 años volvió al Rojo antes de lo previsto por el descenso del Verdinegro a la Primera Nacional. Su cesión estaba acordada hasta fines de 2026, pero la caída de categoría obligó a interrumpir el vínculo y retornar a Avellaneda.

Más allá de la idea inicial de evaluar su situación, Gustavo Quinteros no lo consideraba una prioridad y la dirigencia entendió que el escenario más conveniente era buscarle continuidad fuera del club. Maestro Puch también recibió sondeos del fútbol argentino, aunque la propuesta económica de México fue muy superior. Así, el delantero seguirá su carrera en el fútbol mexicano a préstamo y sin cargo, pero con dos opciones de compra valuadas en 1.5 millones en junio y 2 millones en diciembre del año próximo.

En el Pueblo Viejo jugó 15 partidos y marcó tan solo un gol, frente a Vélez en la derrota por 2 a 1 en el Hilario Sánchez, por lo que luego del descenso fue repescado por Independiente junto a Santiago Salle. Ambos futbolistas se habían sumado al elenco de San Juan en julio de este año y en el Clausura sumaron bastante rodaje, pero no alcanzó para sostener al equipo en Primera.