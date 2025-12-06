sábado 6 de diciembre 2025

Histórica noche de boxeo

Pacman fue profeta en su tierra y desató la locura en el Cantoni

El boxeador sanjuanino Exequiel Fernández se impuso con tarjetas frente al venezolano Caraballo y se adjudicó el título Gold. Fiesta y locura ante un estadio desbordado.

Por Antonella Letizia
IMG-20251206-WA0000

El Estadio Aldo Cantoni tuvo su fiesta y la noche no pudo tener un cierre más esperado. Exequiel “Pacman” Fernández, el crédito local, se quedó con el cinturón Gold de la Asociación Mundial de Boxeo, tras imponerse por puntos frente al venezolano Rodrigo Caraballo en un combate pactado a 10 asaltos.

En un estadio Aldo Cantoni repleto, Fernández mostró claridad, ritmo y un dominio que fue creciendo round a round. Las tarjetas de los jueces terminaron por confirmar lo que ya se palpaba desde el público. El sanjuanino había sido más preciso, más fuerte y más constante a lo largo de toda la pelea.

Este triunfo se suma a su antecedente más reciente en la provincia: aquella victoria por fallo unánime ante Néstor Abdallah, el 13 de junio, que lo había consagrado campeón internacional AMB. Ahora, con este nuevo cinturón, Fernández dio un paso más en su ascenso dentro del boxeo internacional.

La dedicatoria a su padre

Pacman no ocultó la emoción tras la pelea y, rodeado de aplausos, habló con Tiempo de San Juan sobre el triunfo que lo consagra en este momento de su carrera. Agradeció a las decenas de personas que se acercaron a acompañarlo y reconoció que el festejo compartido “es parte de la recompensa de tanto esfuerzo”. En medio del bullicio, contó que el primer pensamiento se le fue a su familia, especialmente a su padre, “quien en paz descanse y fue quien me inició en el boxeo”, recordó con la voz quebrada.

El púgil también describió cómo fueron los últimos meses de preparación: “estuve tres meses duros entrenando hasta el domingo”. Dijo que ahora solo quiere descansar, volver a su casa y asimilar lo que acaba de lograr. “Voy a disfrutar con los míos y procesar este sueño que cumplí”, cerró, todavía con la adrenalina de la victoria corriéndole por las manos.

