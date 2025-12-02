Despiden los restos de la sanjuanina que murió tras volcar en Mendoza

Familiares, amigos y vecinos despidieron los restos de Noelia Emilce Valles, la sanjuanina de 38 años que murió este domingo tras un violento vuelco en Uspallata, Mendoza. El velorio se llevó a cabo este martes en una cochería de Capital.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Este martes fue despedida en una cochería de Capital, mientras circulan mensajes de despedida y un video que muestra maniobras previas al siniestro. Noelia Emilce Valles falleció el último domingo, tras un siniestro vial en la provincia vecina.
Familiares, amigos y vecinos despidieron los restos de Noelia Emilce Valles, la sanjuanina de 38 años que murió este domingo tras un violento vuelco en Uspallata, Mendoza. El velorio se llevó a cabo este martes en una cochería de Capital.
En redes sociales, muchas personas que la conocían expresaron su tristeza. “Descansa en paz Emilse Noelia Valles. Compartimos lindos momentos en el jardín maternal de nuestros hijos, charlas en la puerta del jardín y conocida de la familia. Muchas fuerzas a la familia Valles y pronta recuperación al esposo”, escribió una mujer que había compartido la rutina diaria con ella.
El siniestro que terminó con su vida ocurrió el domingo por la tarde. Noelia viajaba junto a su pareja, Mario Roberto Palacios (39), en una Chevrolet Spin cuando protagonizaron un violento vuelco en la zona de Uspallata. Ella murió en el acto, mientras que él permanece internado en grave estado.
En las últimas horas, tomó relevancia un video difundido por Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata. Según detalló esa cuenta, las imágenes muestran al mismo vehículo minutos antes del siniestro, realizando maniobras de riesgo y sobrepasando a un camión en un sector no permitido.
“Nos comparten video del mismo vehículo siniestrado en zona de Las Avispas. Minutos previos produce maniobras de peligro, adelantando un camión en el kilómetro 1.121”, escribieron. Y agregaron: “Lamentablemente termina de la peor manera. En esto insistimos en todas nuestras publicaciones: circulá con precaución”.