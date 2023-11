Martina Flores y un 'redespegue' musical con Nueva York como culpable

Martina Flores - El Fuego En El Agua (Video Oficial)

-Estamos parados a mitad de noviembre y ya califica para hacer un balance de este 2023. ¿Cómo lo calificás del 1 al 10?

-La verdad que no me puedo quejar. En números te diría que ha sido un 9. Ciento que he podido cumplir una gran meta, que fue esta formación, este viaje. Gran parte de mi año estuvo abocado precisamente a esa meta. Conseguir recursos, gestionar la visa, etc.

-Cuando Martina habla de la meta se está refiriendo a ir a formarse y compartir su talento en Nueva York. Y no es solo decir: ‘Che, me voy a Nueva York’.

-No es ‘nomás’ como quien diría. Tenés que ir a conseguir la visa al consulado, conseguir los recursos como dije, organizarme con otros tiempos. Son un montón de cosas que hay que hacer para un viaje así. Incluso si te fijás, saqué mucho menos material que otros años. En lo que va del 2023 he sacado solo dos singles y yo estaba acostumbrada a sacar unas cinco canciones por año. En terminemos generales estuve muy abocada a formarme, a estudiar este año.

-Hablamos siempre de la formación dentro de la música, ¿no?

-Sí, sí. Siento que dentro de la música tengo mucho por aprender. A mí me gusta estudiar lo que sea como por ejemplo composición, técnicas vocales. Me gusta y creo que me mantiene conectada a la música.

-¿Y por delante qué proyectos tenés?

-Tengo varios en mente, pero principalmente estoy fantaseando con la idea de un disco. Me encantaría materializarlo el año que viene, pero tal vez se dé tal vez no. Y siento que viajar te despierta más ganas de viajar, más ganas de recorrer lugar conociendo la música de esos lugares, los músicos de esos lugares. Creo que esa también es la verdadera formación, ese intercambio cultural.

-Volvamos a Nueva York y háblame del curso de formación en sí. ¿Qué sentías?

-Yo sentía mucho miedo antes de ir, miedo a no ser suficiente, de ser la peor del curso. Siempre he sido como muy nerd e insegura en los ámbitos académicos. Y por otro lado, uno tiene ese ego de artista y pensás que tenés que romperla. Y una vez ahí conocés a gente de todas partes del mundo que está en la misma que vos, que tiene el mismo sueño que vos y que también ama la música. Conectarte con ese gente saca tu lado más humano, te saca del ‘modo comparación’ en el que uno se está midiendo con el otro y te lleva a compartir. Siento que fue muy positivo.

-¿Hay una Martina Flores antes de Nueva York y una Martina Flores después de Nueva York?

-Sí, sin dudas. Siento que me transformó en un montón de aspecto. Yo lo veía como algo muy lejano de cumplir, pero toda mi vida había soñado con conocer estrictamente Nueva York. Toda la vida consumí esa música también. El jazz y todo lo glamuroso de esa época.

