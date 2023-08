Talento sanjuanino desperdigado por Nueva York

DSC04524.jpg Martina Flores, modelando por la Gran Manzana.

La beca incluía materias como Técnica Vocal, Performance, Intense Vocal Training, Riffs & Agility, How to sing Jazz & R & B, Gospel Music y varias otras. Además, tuvo la enorme posibilidad de grabar en Flux Studios, un mítico estudio de grabación en Brooklyn donde grabaron artistas como Rihanna, Paul Mccartne y muchos otros.

Y por si todo eso fuera poco, audicionó favorablemente para otra institución llamada New York Conservatory of Dramatic Arts y formó parte de un show en un teatro llamado ‘Drom’.

Con la emoción habitando aun en su voz, Martina comentó: “Lo he vivido con mucha magia, con mucha ilusión al viaje. Desde el 16 de septiembre, que fue cuando me notificaron de la beca, y hasta el día de hoy sigo sintiendo esa magia, esa ilusión. Todo se dio de una manera muy mágica, solo me sale decir eso. Estar ahí es muy mágico, es una energía muy especial”.

“Es una ciudad en la que se respira arte por todos lados. Estás muy estimulada todo el tiempo. Hay tanto para hacer y tanta gente increíble de la cual aprender. Me he rodeado de muchos artistas estos días y eso te devuelve una energía muy única. La verdad es que siento que he aprendido un montón, no solo como artista sino como ser humano. La experiencia ha sido tremenda, ha superado ampliamente mis expectativas. Estoy súper feliz”, añadió la intérprete de ‘La Excepción’.

En cuanto al guiño que le dedicó a su vestuarista y amigo Ignacio Fiol, Marti reveló cómo se gestó todo: “Le conté a Igna que me iba a cantar para allá y él no dudó en querer hacerme el vestuario. Me diseñó un vestuario de dos piezas: un mono y una falda con brillo, con mucha manga. Todo bien grande, porque Nueva York es grande. Quisimos llevar eso al vestuario, que fuese una pieza única, súper potente y con mucha personalidad”.

“Salió un vestuario que lo amé y después salimos a hacer fotos con Fer por la ciudad. Es una ciudad en la que te sentís tan libre. Ibas pasando y la gente te decía ‘oh, me encanta tu vestido’. Fue una experiencia muy única poder cantar allá y poder llevar y mostrar prendas un diseñador sanjuanino. Que haya podido quedar plasmado en las fotos me parece súper lindo”, completó la felicísima Martina Flores.