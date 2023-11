Giselle Aldeco, la siempre fresca voz de la Cuyanía que abre la puerta a la composición

WhatsApp Image 2023-11-02 at 21.15.53.jpeg Giselle disfruta de cada escenario en el que le toca deslumbrar con su voz.

-Ustedes son tres hermanas, imagino una infancia muy compinches entre ustedes ¿no?

-Sí, somos muy compinches las tres. Con Yanina tal vez un poco más porque nos llevamos solo dos años, pero a medida que fuimos creciendo ya Analía se acopló. Una vez que cumplió los 15 empezó a usar la misma ropa que nosotras, calza igual que yo y ya las tres empezamos a estar en la misma sintonía.

-¿Tuvieron que lidiar mucho tus padres con ustedes?

-Hemos sido y somos muy buenas las tres (Risas).

WhatsApp Image 2023-11-02 at 21.15.53 (1).jpeg Desde bien pequeña se notó la herencia cuyana de 'Los hermanos Aldeco', su padre y su tío.

-¿Buenas estudiantes?

-Yanina siempre ha sido la 10 y Analía y yo 7 u 8. En mi caso me costó mucho Matemática. Imaginate que en el colegio con Yanina tuvimos la misma profe de Matemática y cuando Yanina se sacaba un 10, yo me sacaba un 5. Y bueno, ahora Yanina es contadora y yo soy cantante (Risas).

-Vos sos la más artista, Yanina no se queda muy atrás, pero Analía es más reservada. ¿No?

-La más chica es nuestra oveja blanca. Ella estudia Medicina y como que está en otra cosa, pero las tres hemos ido a danza. Yanina es profe de Flamenco y Anaía y yo somos profes de Folklore. Analía canta muy bien, pero no le gusta exponerlo.

WhatsApp Image 2023-11-02 at 21.16.53.jpeg Yanina, Analía y Giselle, un triplete muy compinche de diferentes talentos.

-¿Cuál considerás que fue tu primero concierto o punto de partida de tu vida artística?

-Fue en el Teatro Sarmiento en un evento que se realizaba en San Juan y que se llamaba ‘La Tonada Jamás Morirá’. Estaban los Bohemios del Canto, Mercedaria Dúo, Los Hermanos Aldeco y mi padrino Jorge Pascual. El teatro estaba lleno y yo tendría 10 años. Y ya con 12 años, en el 2004, fue cuando participé en el concurso de La Ventana. Esa ya fue la explosión.

-El folklore es lo que más te identifica, pero vos también te has animado con el tango, con boleros.

-Sí, he sido bastante intrusa en ese aspecto. Si bien he nacido en un ambiente muy cuyano, yo he sido de incursionar en otros géneros porque eso te permite crecer y encontrarte en otros espacios.

LOS DETALLES (tonada) Claudio Rojas y Giselle Aldeco

-¿Siempre has cantado canciones de otros o en algún momento te has animado a compartir algo escrito por vos?

-Te voy a contar algo que no lo sabe nadie: ahora voy a empezar a compartir algunas canciones escritas por mí.

-A ver, a ver. Contame, contame.

-No he compuesto sola, todo sea dicho. El ser autor o autora es un don. No todas las personas tienen la facilidad de escribir una canción, que te salga la rima y sea una poesía increíble. Encima tan buenos autores en San Juan, en Cuyo y en el país que por ahí da cosa decir ‘vengo con esta cancioncita mía’. Al principio me costó mucho y siempre me quedaba en esa comodidad de decir ‘Si Mercedes Sosa nunca compuso y siempre cantó las canciones de otros, yo me voy a venir a preocupar por tener una canción mía’ (Risas). Bueno, pasaron cosas y le agradezco inmensamente a mi amigo Kuky Vega. Él un día me preguntó si tenía algo escrito por mí y le dije que tenía algunas cosas, algunos párrafos de esos que se escriben en momentos de desamor, pero no mucho más. Y me dijo yo te voy a ayudar. Y entre los dos fuimos escribiendo y ya tenemos como seis canciones.

WhatsApp Image 2023-11-02 at 21.15.53 (2).jpeg La seño Giselle lo pasa muy bien con los más chiquitos de la escuela.

-Imagino que no todas serán sobre el desamor.

-No, no. Hay una, y no me pidás que te cuente más porque antes las tengo que registrar, que está dedicada a mi charango.

-Dando por hecho que lo que más escuchás es folklore, ¿qué otro géneros solés escuchar?

-Escucho mucho melódico, rock, rock nacional. También me gusta mucho la música peruana, los boleros. Rubén Rada me encanta.

