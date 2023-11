Hugo Flores: laburante, solidario y feliz embajador al ritmo del cuarteto

HUGO.jpg Hugo, en plena acción con Omega.

-Ya 14 años, que se dice pronto. ¿Qué recordás de aquellos comienzos? Mira que han transitado…

-Sí, han sido muchos años y encima tenemos 10 años más que sumados con los Fugitivo, que fue una banda que empezamos cuando éramos muy chiquitos. Lo que conservamos siempre, que creo que es lo nos mantiene vigente y muy vivos, es la pasión y el amor que tenemos por la profesión. Todos los días levantarse y acostarse pensando en Omega, en la música, en producir, en seguir trabajando. En ver qué es lo mejor para Omega, en ver en qué nos equivocamos, en el día o en los días que han pasado para no volverlo a hacer, o cambiarlo o buscarle la vuelta. Al final le encontramos el punto lo musical, en lo que componíamos, pero ha costado mucho. Nos ha llevado muchos años consolidarnos con el grupo. Y también como negocio. Llegó un punto que Omega se nos convirtió en un negocio, entonces fue mezclar la pasión con el negocio porque si no nunca iba a ser un trabajo, iba a ser toda la vida un hobby. Todos esos procesos los analizamos y hoy Omega es una empresa que nos da trabajo a 24 familias. La verdad que es un logro importante.

Omega - La Mariposa (Video Oficial)

Lo nos mantiene vigente y muy vivos es la pasión y el amor que tenemos por la profesión Lo nos mantiene vigente y muy vivos es la pasión y el amor que tenemos por la profesión

-Y también el peso, que quieran o no lo llevan, de ser imagen de San Juan.

-Sí, decir Omega en el país es decir San Juan. Y decir San Juan en la cultura es Omega. El ‘Omega mami’, como nos dicen en otras provincias. Creo que está pasando lo mismo que pasaba en su tiempo cuando San Martín estaba en Primera. Decías fútbol y era San Martin. Hoy con San Martín en la B Nacional pasó lo mismo. Creo que en la cultura pocas veces ha pasado que se sienta identificada a la provincia con algún artista y bueno ahí nos pasa. En el norte o en el sur nos dicen mucho que es la primera vez que ellos escuchan que en San Juan hay una banda y yo les digo que no. No es la primera vez que hay una banda en San Juan, tal vez es la primera vez que una banda trasciende la Provincia, pero digo hay miles de artistas y muy buenos. La verdad nos pone muy feliz porque se ha trabajado mucho. Uno de los objetivos era tratar de conquistar la provincia. Y de la provincia tratar de conquistar el país. Y, ¿y por qué no tratar de conquistar el mundo? Uno nunca sabe. Saber que llevamos esa bandera de San Juan es un orgullo para todo el equipo.

WhatsApp Image 2023-11-08 at 18.46.10 (1).jpeg Hugo estrenó el nuevo estudio de streaming de Tiempo de San Juan.

Saber que llevamos esa bandera de San Juan es un orgullo para todo el equipo Saber que llevamos esa bandera de San Juan es un orgullo para todo el equipo

-El peso de la composición lo llevás vos dentro de Omega, pero me imagino que estarás abierto a sugerencias, ¿no?

Sí, tenemos una mesa muy abierta. No me cierro en lo que yo pueda imaginarme o escribir. Sí, lógicamente que hay un mensaje que queremos dar con la música y que queremos dar con las letras. Eso sí lo vamos respetando. Tenemos una mesa muy abierta para lo que es componer, para lo que es armar la canción. El tema de los videos, que hoy tenés que pensar una canción con su video. De qué forma la vas a publicitar, de qué forma la vas a mostrar, cuál es la parte que vas a mostrar y cuál es la parte más fuerte de la canción. Y, generalmente, todo lo que uno va analizando, no termina de salir nunca nada. Es la gente la que te dice ‘si es la canción o no es’. Nos ha pasado muchas veces tenerle mucha fe a una canción y que finalmente no la termine escuchando nadie. Y tirar una canción por tirarla y que sea la canción que te dé de comer por un año. El que tiene el poder de decisión es el que la recibe. Lógicamente que a nosotros nos gusta todo lo que hacemos. Todo lo hacemos con una visión o con una posibilidad de que sí resulte, pero eso lo determina el público.

OMEGA & Q' LOKURA - Primera cita (Video Oficial)

Nos ha pasado tenerle mucha fe a una canción y que no la termine escuchando nadie. Y tirar una canción por tirarla y que sea la canción que te dé de comer por un año Nos ha pasado tenerle mucha fe a una canción y que no la termine escuchando nadie. Y tirar una canción por tirarla y que sea la canción que te dé de comer por un año

-¿Alguno tiene el dato de todos los shows que han dado?

-Hacemos un balance anual de todo lo que hacemos. El año pasado fueron casi 300, casi un promedio de uno por día. Ahí está el crecimiento del grupo porque nos vamos unos años atrás y teníamos a lo mejor 100. Y más atrás hemos tenido 30. Así vimos que el grupo va creciendo. Que uno va creciendo. Uno cuando está dentro creo que no lo nota en el día a día porque uno está trabajando. Yo sí noto mucho más la figura del Hugo de omega en la calle. Hoy te reconoce todo el mundo.

El año pasado fueron casi 300 shows, casi un promedio de uno por día El año pasado fueron casi 300 shows, casi un promedio de uno por día

-¿Cómo lo llevas a eso?

-Muy Bien. Antes yo podía salir y alguno te conocía, pero hoy muchos más. Antes escuchaban Omega, pero la cara no la asociaban con la realidad. No es lo mismo verte en un video que verte en una foto, que después verte en el vivo, crudo, natural. Hoy tal vez dicen: ‘te conocí por los tatuajes’. O por otras cosas. Te van conociendo. Pero lo llevo muy bien al reconocimiento en la calle. Recibir ese cariño en el día a día nos hace ver que el grupo no es solamente querido a nivel artístico, sino que lo es a nivel humano, que es importante, muy importante. El artista hoy es convocante, tenemos mucho trabajo, pero no se sabe lo que va a pasar y el que queda es el Hugo humano. Recibir ese cariño en la parte humana es muy lindo”.

Recibir el cariño de la gente en el día a día nos hace ver que el grupo no es solamente querido a nivel artístico, sino que lo es a nivel humano Recibir el cariño de la gente en el día a día nos hace ver que el grupo no es solamente querido a nivel artístico, sino que lo es a nivel humano

Mirá la entrevista completa a continuación