Jorge Amaya y la fotografía, un binomio de aventura, conocimiento y placer

-¿Cuándo y cómo entrás al mundo de la fotografía?

-Yo empecé aproximadamente sobre el año 92 por influencia de mi viejo. A él le había quedado muy grabado que mi tío se había podido comprar la moto que quería gracias a la fotografía y decidió comprarme una cámara.

-¿La primera cámara te la regaló tu viejo?

-Sí y no solo la primera. Estando en la secundaria en la Normal Sarmiento empecé sacando la típica foto de los cursos. Después sumé al Colegio Nacional y a otras escuelas. Después hice muchos videos de egresados de las promociones que siguieron en la Normal Sarmiento y, como yo vengo del ámbito deportivo, también empezó a tirarme ese tipo de imágenes: triatlón, mountain bike, ciclismo, etc.

6.jpg NLa cobertura de deportes en la montaña, una de las grandes pasiones de Jorge Amaya.

-Vos has sido testigo directo de la evolución que ha tenido la cámara de fotos.

-Sí, yo empecé con rollos y recuerdo haber sacado muchas carreras de aventura con ese tipo de cámaras. Iba a a Fotos San Martín, que hoy ya no está, y más allá de negativo pedía revelar las fotos chiquitas para ver más los colores y los detalles. También me tocó vivir la transición y la primera digital que tuve fue una Olympus. Después fui adquiriendo otros equipamientos. Ahora volvemos al principio, mi primera cámara me la compraron mis viejos. Después me robaron un equipo de casa y ellos me volvieron a comprar equipos. Siempre han estado apoyándome. Y lo que son las vueltas de la vida, cuando mi papá falleció hace dos años y unos meses con parte de su seguro adquirí otro equipamiento. Para mí es un forma de que él desde el más allá me sigue apoyando junto con mi vieja.

3.jpg Las fotos de parejas de novios de Jorge disparan todo tipo de emociones.

-Con la fotografía has estado en el deporte, en las escuelas y también te has abierto al turismo, eventos sociales y al fotoperiodismo, no se puede decir que estás casado con un género.

-No, pero eso está dado porque al final es mi trabajo. Tengo tres hijos y hay trabajos que uno los toma porque es el pan de cada día. A mí me produce más satisfacción la montaña, el turismo, y hay otros trabajos que los hago pero no con esa satisfacción tan grande.

-Después de tres décadas metido en la fotografía, ¿crees que existe la foto perfecta o siempre se puede mejorar?

-A mí personalmente hay cosas que se me han dado, algunas buscadas y otras en las que uno ha estado en el momento justo y ha sabido hacer la toma con los elementos que se tenía. Y después hay fotos que se han dado en ámbitos que uno ni lo esperaba y que han terminado siendo beneficiosas para alguna persona. Por ejemplo, me tocó ir a hacer una cobertura a La Planta (Caucete) por una movida institucional y un momento veo de costado una niña muy particular, con unos ojos verdes, y giro y le saco la foto. Yo publiqué la foto porque me llamó mucho la atención la cara y la gente la asoció con la foto famosa de la niña afgana. Y si bien aún no era tan habitual la viralización, fue una movida que hizo que la publicaran los medios y que mucha gente la comentara. Eso hizo que la gente se preguntara dónde quedaba La Planta, que circunstancia con el agua había y generó algo interesante para el lugar.

2.jpg En cada toma se puede ver el sello de Jorge Amaya.

-Y ahora la más complicada de las preguntas, ¿filtro sí o filtro no?

-A mí me gusta mucho lo imagen y, si bien no soy un estudioso, observo redes y veo gente que conozco en la vida real con filtros que digo ¡pará! Los otros días a una conocida le dije pará un poco porque con ese filtro porque parecés de 15 años. Es un tema para que pensemos los que tenemos hijos. Esto de la imagen, de la estética da a pensar.

