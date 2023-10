Cristian Rubia, el curioso entusiasta que revive el pasado a través del cine

WhatsApp Image 2023-10-19 at 09.43.41 (1).jpeg

-Por favor, ayúdame con tu presentación. Cristian Rubia es periodista, comunicador, director de cine, entusiasta, ¿y qué más?

-Yo una vez me puse en Instagram curioso. Todo nace por la curiosidad.

-Vamos del presente para atrás. ‘Emar Acosta, doctora tiene la palabra’ ya está.

-Sí, sí ya está. Era un sueño que por curiosidad nació de Noelia Ávila, Belén Ruiz Olalde y de mí. Fue creciendo a través de 5 años de mucho trabajo. No teníamos nada cuando empezamos, solo una foto. Muy particular la foto de Emar Acosta y solo sabíamos que había salido en el New York Times. No tenías ni siquiera el artículo del New York Times. Ahí lo compramos y nos costó 10 dólares. Ese fue el puntapié.

WhatsApp Image 2023-10-18 at 20.46.50.jpeg Noelia Ávila, Belén Ruiz Olalde y Cristian, los tres 'padres' de 'Emar Acosta, doctora tiene la palabra'

-¿Cómo llega esa foto a vos?

-Yo había escrito en un diario que trabajaba una nota sobre Emar Acosta y la única foto que encontré para ilustrarla fue esa. Después investigando un poco me encontré que se trataba de la foto protocolar de la Cámara de Diputados. Es más, después de ser diputada fue varias veces candidata y siempre usaron la misma foto. Incluso en algún momento ella ya tenía 60 años, pero seguían usando para la campaña y los votos la foto de cuando tenía 30. Y para nosotros esa foto fue el leitmotiv. Es nuestra foto inicial de la peli y a lo largo de la misma aparece de una u otra forma.

No teníamos nada cuando empezamos, solo una foto No teníamos nada cuando empezamos, solo una foto

-Y de ahí bucear en la historia buscando las herramientas necesarias para darle vida a la docuficción.

-Sí, más que nada empezamos a llamar a un montón de personas. Uno de los objetivos que yo me puse fue dar con la mayor cantidad de personas que habían tratado de estudiar algo sobre Emar Acosta y unirlos. Estaban todos dispersos, pero no tenía unión entre ellos. Por ejemplo, hablé con el profesor Hernán Videla y me dice ‘Adriana Valobra en Buenos Aries escribió tal cosa’ y ahí ya busqué a Adriana Valobra para hablar con ella. Empecé a hacer esas conexiones y en el camino salieron cosas impensadas como dar con el prontuario de ella en la Policía y lo tesis que hizo en la UBA (Universidad de Buenos Aires).

WhatsApp Image 2023-10-18 at 20.43.47.jpeg Cristian Rubia formó parte de la primera camada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)

-Y en el medio de todo eso también la pandemia, ¿no?

-Sí, eso nos llevó a que el guion creciera mucho en los llamados, a través de mails. También en el entorno de pandemia nos animamos a participar en varios concursos que fortalecieron el trabajo. En un concurso te piden una cosa que tal vez en otro no, pero eso lo va fortaleciendo al trabajo. Así estuvimos hasta que apareció Renacer Audiovisual. Eso fue tocar el cielo con las manos. Canal Encuentro tiene una exigencia alta y cuando nosotros salimos selecciones nos dio mucho miedo.

Canal Encuentro tiene una exigencia alta y cuando nosotros salimos selecciones nos dio mucho miedo Canal Encuentro tiene una exigencia alta y cuando nosotros salimos selecciones nos dio mucho miedo

-¿Cuándo viste el trabajo terminado qué sentiste?

-Satisfacción lo primero y después ganas de seguir. Muchas veces uno como estudiante de la ENERC o trabajando en un medio sabe que no tiene que quedarse con eso. Un montón de profesores o gente de experiencia te dice que no vas a vivir con un solo proyecto. Ya tenés que estar trabajando en otro cuando se estrenó este. Nosotros no estamos a ese nivel de estar trabajando en otro, pero ya hay como puertitas abiertas, ya hay algunas ideas. A Emar Acosta nosotros siempre lo pensamos como nuestra puerta de entrada. Siempre es San Juan cuando se habla de audiovisuales, se habla de los mismos personajes: Sarmiento, Difunta Correa, etc y el desafío también era salir de esas etiquetas.

Mirá la entrevista completa