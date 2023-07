Noelia Ávila: la 'chica origami' y cineasta que hizo del trabajo su gran diversión

Jugando, como le gusta andar por la vida, Noelia charló en el ciclo ‘Media Hora Entre Preguntas’ y compartió vivencias, sensaciones y algunas pinceladas más de su carrera académica y laboral.

-¿Se te puede definir como una artista de toda la cancha?

-Versátil diría un amigo. Sí, yo hago varias cosas. Quiero sentir que juego a varias cosas porque cuando uno juega, hace lo que le gusta y se divierte sale todo mucho mejor. Trato que eso sea una prioridad.

-¿Qué frentes del arte abarcas?

-Yo soy diseñadora gráfica, esa es mi base. Después hice un postgrado en Gestión Estratégica de Diseño en la UBA (Universidad de Buenos Aires). Después tuve un trabajo en el que me di cuenta que me faltaba la parte audiovisual y me animé a meterme en la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica). A los tres años me recibí. Seguí aplicando en esa materia, se vino la pandemia, que frenó un poco todo, y ahora estoy cerrando un proyecto muy lindo.

-¿Y cómo encaja tu pasión por los origamis en esta historia?

-Transversalmente a todo lo dicho hay que sumar que yo hago origami desde los 10 años. Cuando cumplí los 20 me dieron ganas de enseñarlo e hice el curso de capacitación docente. Al poco tiempo salió la posibilidad de asistir a una convención de origamis en Chile y fui a ver qué onda. A partir de ahí empecé a recorrer distintos puntos de Latinoamérica, llegué a Estados Unidos y después a Japón.

ORIGAMI3.jpg El particular ramo de novia que confeccionó Noelia para una boda.

-¿Qué loco, no?

-Muy loco.

-¿Cómo conociste el origami?

-Yo al principio no sabía que se llamaba origami. Cuando era pequeña viví en Estados Unidos y una amiga de la familia, que nos regalaba todas las Navidades libro, me dio uno en el que al volver a Argentina descubrí el origami. Es toda una cuestión de prueba, paciencia y error. En esos comienzos para hacer una grulla tardaba una semana. Nadie te explicaba, fui autodidacta. Después seguí investigando, aprendí japonés cuando estaba en Buenos Aires y después salió la posibilidad de ir a Japón. Nunca imaginé dar una clase de origami en Japón y en japonés.

-Hemos dado por hecho que todos conoce lo que es origami, pero si tuvieras que explicarlo de la manera más sencilla ¿qué dirías?

-Origami es una palabra japonesa compuesta de ‘ori’, que significa plegar, y ‘kami’ que significa papel. También se lo conoce como papiroflexia y antes de lo definía como ‘cocotología’. Y a su vez se puede usar ‘origami’ para definir la acción de hacerlo o también para el objeto ya terminado.

GRULLA.jpg La grulla, un clásico del arte japonés

-¿Es un buen llamador para los chicos?

-Sí, a los chicos les gusta muchísimo. Le das autonomía, le das motivación y ellos sienten una felicidad interna cuando lo terminan y lo ven. Dicen ‘esto lo hice yo’ y ahí nomás se lo muestran a la madre o al padre. También les da motricidad fina, les genera disciplina. Si te pasás de la raya figurativamente armado no va a funcionar. Refuerza la autoestima.

-¿Es para todas las edades?

-Sí. Yo les he dado clases de origami a chicos de 70 años. Amé esa experiencia. Uno no tiene tanto contacto con personas de esas edades, que cargan con muchas historias que son impresionantes.

ORIGAMI2.jpg Las manos de una adulta mayor despliega su arte en el mundo origami bajo la enseñanza de Noelia Ávila.

-Volviendo al mundo de las artes visuales, ¿qué estás haciendo propiamente dicho?

-En este último semestre he empezado a dar clases de artes visuales, pero también en estos últimos años, desde que me recibí de la ENER, mi presente está ligado al cine. En estos días estamos cerrando un proyecto para Renacer Audiovisual, que se va a pasar por el Canal Encuentro, y que se llama ‘Emar Acosta. Doctora: tiene la palabra’. Esto pone en valor todo el trabajo y la actividad de la mujer. Ella fue la primera senadora en toda Latinoamérica.

Emar Acosta. Doctora, tiene la palabra (1).jpg Un instante en la grabación de 'Emar Acosta. Doctora: tiene la palabra'.

-¿La ENERC ha marcado un antes y un después para el mundo audiovisual sanjuanino?

-Sí, sin dudas. A mí la ENERC me dio herramientas, que no es poco. Ayer estuve grabando sonidos y si no hubiese pasado por la ENERC no hubiese tenido la seguridad de que estaba haciendo las cosas bien.

Emar Acosta. Doctora, tiene la palabra (5).jpg El trabajo en 'Emar Acosta. Doctora: tiene la palabra' estuvo atravesado por la pandemia, pero salió indemne

