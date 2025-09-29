El Auditorio Juan Victoria se llenará de música andino-colombiana de la mano de Dueto Albur

El Dueto Albur llega con toda su música andino-colombiana al Auditorio Juan Victoria

El Auditorio Juan Victoria, uno de los escenarios predilectos de la música en San Juan, se vestirá de impronta andino-colombiana gracias a la visita del Dueto Albur, que desde hace más de 25 años conforman Fenith Mora Moreno y Wilbert Alarcón Rojas.

Dicha presentación, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre (21:00) con entrada libre y gratuita, lleva por nombre 'Somos Cordillera' y se presenta bajo un diálogo sonoro y visual que combina música con proyecciones audiovisuales. Se trata, según explicaron los artistas, "de una experiencia inmersiva donde la tradición y la contemporaneidad se encuentran".

Cada uno de los integrantes del Dueto Albur cuenta con más de 40 años de investigación e interpretación de las músicas tradicionales de Latinoamérica, guardando en su currículo giras por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, México, Francia y Alemania, representando a su país en importantes escenarios; 8 producciones discográficas grabadas en Colombia, Perú y Argentina. Embed - DUETO ALBUR / TIERRA MÍA

