lunes 29 de septiembre 2025

Agenda cultural

Con invitados especiales y ritmos inigualables, el Auditorio Juan Victoria se alista para dos conciertos imperdibles

El miércoles y viernes de esta semana el Centro de Creación Artística Orquestal estará llevando adelante dos conciertos con particularidades únicas. Los detalles para no perderse de nada.

Por Mariela Pérez
Auditorio Juan Victoria.png

Continua el calendario previsto para este año por el Centro de Creación Artística Orquestal y para esta semana tienen previstos dos conciertos imperdibles. Uno de la mano del Ciclo Música de Cámara y otro de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

La primera cita está prevista para este martes 30 de septiembre, a partir de las 21 horas. El Ciclo Música de Cámara estará presentando en esta oportunidad a Gon Trío y Florencia Barrios, quienes interpretarán una serie de piezas populares. Como en cada oportunidad, la entrada también será libre y gratuita.

image

Por su parte, la Orquesta Sinfónica estará presentando Un réquiem alemán, de Johannes Brahms. En esta oportunidad, sobre el escenario del Auditorio Juan Victoria estará el Coro Universitario de la FFHA de la UNSJ, junto a coreutas invitados del Coro Universitario de Mendoza.

image

El rol solista estará interpretado por María Milagros García Nacif (soprano) y Fernando Lazari (barítono). La puesta contará con la dirección general de Wolfgang Wengenroth.

La cita es el viernes 3 de octubre a las 21:30, con entrada libre y gratuita.

