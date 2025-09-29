lunes 29 de septiembre 2025

Plan estatal

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, habló de la segunda etapa del plan que reparte notebooks a docentes y netbooks a alumnos y confirmó que darán equipos a dos grupos de docentes que no recibieron en la primera fase.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego y Silvia Fuentes este lunes en la primera entrega de netbooks a estudiantes, en el Velódromo de Pocito.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó este lunes que el Gobierno de San Juan realizará una nueva adquisición de computadoras. Esta vez, los dispositivos estarán destinados a sectores docentes que no fueron cubiertos en la primera etapa del programa, como los de Nivel Inicial y Educación Especial. La medida busca garantizar la equidad y proveer de herramientas tecnológicas a todos los niveles del sistema educativo.

La confirmación llegó el mismo día en que se entregaron las primeras netbooks a estudiantes sanjuaninos y cuando ya se entregaron a maestros."Sí, se van a comprar más computadoras inclusive para poder este de alguna manera cubrir aquellos otros sectores de docentes que no se han cubierto, como por ejemplo Nivel Inicial y docentes de Educación Especial", afirmó la ministra Fuentes, en diálogo con Radio Sarmiento. La funcionaria reconoció que viene recibiendo pedidos de directores y maestros de educación especial y se comprometió a incluirlos en la próxima etapa.

image

Esta futura compra se financiará con fondos provinciales, en una decisión conjunta con el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Aunque todavía no se ha especificado la cantidad exacta de equipos a adquirir, se espera que el proceso comience a definirse pronto. "Hay que ver específicamente con qué dinero vamos a contar para el año que viene, que seguramente será a fin de mes, principios del mes de noviembre, estaremos haciendo el recuento de los docentes y a quiénes los va a alcanzar para poder entregar para el año que viene", precisó Fuentes.

La ministra destacó que la necesidad de estas herramientas para los docentes se ve reforzada por la implementación de la plataforma EDUGE, (el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa que convierte a San Juan en pionera en el uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo), en la cual se deben llevar a cabo tareas administrativas. Además, la iniciativa responde a un reclamo de la comunidad educativa para lograr una integración completa en los programas de digitalización. Fuentes subrayó la importancia de esta inversión en el contexto actual, y la calificó como "un gran esfuerzo que hace la provincia de San Juan". Según sus palabras, el gobernador Marcelo Orrego ha decidido "invertir en educación, invertir en en estos dispositivos que entendemos que van a llegar a la casa, van a acompañar la creatividad, van a acompañar el pensamiento crítico y por supuesto van a trabajar con el docente de una manera más creativa".

Un programa para todos

Este anuncio se produce en el marco del programa provincial que ya está en marcha, distribuyendo 25.000 computadoras a todos los estudiantes de quinto y sexto grado de las escuelas primarias de gestión pública de San Juan. La entrega comenzó oficialmente este lunes , y continuará progresivamente en el resto de la provincia.

El programa provincial "Maestro de América, cultivando el futuro" es una iniciativa del Gobierno de San Juan que busca fortalecer el acceso a la tecnología y apoyar la labor educativa con equipamiento y formación digital. El proyecto total incluyó la compra de 5.223 notebooks para los docentes de la provincia y 25.000 netbooks para los alumnos de 5° y 6° grado de primaria de escuelas de gestión pública.

La mayor parte de los dispositivos destinados a los docentes ya han sido entregados. Esta primera etapa se enfocó en educadores de primer a sexto grado, tanto de gestión pública como privada, que están al frente de un aula. Y ahora Fuentes confirmó que se realizará una nueva compra para cubrir a los docentes de Nivel Inicial y Educación Especial que no fueron incluidos en esta primera fase.

La adquisición de todo el equipamiento, que también incluye licencias de Microsoft, se realiza en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Respecto a los estudiantes, la entrega de las 25.000 netbooks comenzó este lunes y se está llevando a cabo de manera progresiva, empezando por los 756 alumnos de quinto y sexto grado de las 8 escuelas públicas de Pocito y extendiéndose al resto de la provincia. Las computadoras son propiedad de los alumnos y vienen equipadas con más de 30 programas y aplicaciones para afianzar la alfabetización digital.

La ministra explicó que la elección de estos grados no es casual: "Nosotros necesitamos afianzar la alfabetización, que el niño sepa leer y escribir. Por eso a partir de quinto y sexto grado esta entrega y esta alfabetización digital". Un punto clave es que las computadoras son propiedad de los estudiantes, quienes se las llevan a sus casas y continúan con ellas en la secundaria, cubriendo así el primer año del siguiente nivel educativo.

