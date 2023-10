Celina Carrizo y el atrapante mundo del teatro musical

WhatsApp Image 2023-10-04 at 22.44.56.jpeg Celina Carrizo lleva prácticamente media vida en el mundo artístico

-¿Cuándo empezás tu relación con la actuación?

-Desde chiquita siempre decía que de grande quería ser actriz y en mi familia todos se me burlaban.

-¿De qué palo viene tu familia?

-De todos menos de la actuación. Bueno mi abuelo era Djs, le gustaba la música.

-¿Un abuelo Djs?

-Sí, en los años 40 o por ahí. Fue el único ligado a lo artístico, pero a mí siempre me gustó. Le pedía a mi mamá que me llevara a teatro pero era muy caro antes. Hasta que un amigo me dijo que iba a ir a canto y me pidió que lo acompañara. Cuando llegó toda la gente cantando, bailando, actuando. Yo me quedé asombrada y dije ‘esto me encanta’. Mi amigo se quedó, pero cuando le volví a insistir a mi madre me dijo que no se podía en ese momento pagar la cuota. Cuando fui a ver la actuación de fin de año de mi amigo al teatro quedé encantada y dije ‘esto es para mí, necesito estar arriba del escenario’. Al otro año ahorré como pude para ir a comedia musical y me cambió la vida, la adolescencia. Fue la mejor decisión que tomaste.

WhatsApp Image 2023-10-04 at 22.43.02.jpeg

-¿Y a esa edad qué veías vos en la tele o escuchabas?

-Yo siempre veía Cris Morena y esas cosas. Yo vi Chiquititas, Rebelde Wey, Floricienta… vi todo, todo. Me encantaba la parte musical y de actuación. Y entre a este mundo que todos estaban igual de locos como yo.

-¿Y tu familia una vez que arrancaste se dieron cuenta que eso era lo tuyo?

-Sí, sí, aunque yo siempre igual hice lo que quise. No por mala, pero al ser la tercera como que fui más libre. Fui buena estudiante en la Escuela Pérez Hernández.

-¿Siempre dentro del teatro musical o también has hecho mucho teatro de texto?

-Siempre he tratado de estar en los lugares que me permitan construir y aportar dentro del teatro musical. Lo amo, me apasiona. Nunca dejé de actuar y nunca lo voy a dejar de hacer en mi vida. El día que no actúe preocúpense, jajaja.

WhatsApp Image 2023-10-04 at 21.38.41.jpeg La actuación es lo que más le gusta de todo el mundo.

-¿Y cómo ves hoy el teatro musical en San Juan?

-Ha crecido bastante. Desde mi experiencia puedo decir eso. Todo el año pasado estuvimos trabajando en un musical que se llama ‘Mamá está más chiquita’ y siempre había soñado hacer un musical con música en vivo y lo logré. Eso es un paso enorme.

-¿Qué tal manejaste la responsabilidad durante las Fiesta del Sol en las que participaste?

-Yo debo ser que soy muy ñoña, pero la gente sabe que a mí me encanta estar en la Fiesta del Sol. Me gusta ir a ensayar, me embolo cuando suspenden ensayos. Debo ser la única, jajaja.

-¿De todas en las que estuviste cuál fue la más especial?

-La de San Martín porque me tocó hacer de Merceditas de San Martín. Fui protagonista junto con los Kuchen, Benjamín y Guillermo. Ellos y toda su familia son muy humildes. Me hice muy amigo de Benja, íbamos para todos lados juntos. Era la primera vez que actuaba y se apoyó en mí, y yo a su vez en él. Estuvimos muy compenetrados los dos. Fue impresionante esa experiencia.

WhatsApp Image 2023-10-04 at 21.38.44.jpeg Con Benjamín Kuchen, en la Fiesta Nacional del Sol que homenajeó a San Martín

-Mirando al futuro, ¿qué te traes entre manos?

-La idea es seguir con ‘Mamá está más chiquita’ y también estoy ensayando una obra con Pato Lucero que se llama ‘Oniria’. Estamos ensayando para el estreno.

