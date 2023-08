Mayra Peinado: el disfrute de la actuación y de los roles de la vida

WhatsApp Image 2023-08-04 at 14.10.10.jpeg

-¿En tu vida cotidiana cuánto hay de teatro?

-Creo que todo. Todos tenemos un poco de teatro en la vida. Salís a la calle, a veces no tenés ganas de trabajar y vas con una sonrisa. Ya estás interpretando el papel de ‘qué felicidad este trabajo, la estoy pasando bomba’. Hay mucho de eso, hay mucho humor. Me inclino mucho por el humor en lo cotidiano. El humor me salva.

-¿Cuándo empieza tu formación formal en el teatro?

-Podría decir que formalmente a los 18 años, pero creo que estuvo conmigo desde siempre. Yo de chiquita era muy tímida y únicamente salía a la seguridad cuando tenía un micrófono en la mano o participaba en un acto escolar. Siempre me ha gustado comunicar y el teatro me daba la libertad de hacerlo. En este tiempo estudiaba Periodismo, tenía compañeros que hacían comedia musical y yo me fui por ahí. El tiempo se dio la posibilidad de ir a Buenos Aires y decidí subirme y colgar una carrera.

-¿A qué altura de la carrera de Comunicación estabas?

-En tercer año. Iba como sobreviviendo. Soy muy exigente con la formación, pero era como que me costaba un poco más. Le tenía que poner mucha energía. Sin embargo, cuando empecé con la carrera de Teatro, en el 2018, todo fue al día, feliz. Claro, estaba mirando para otro lado.

-¿Y qué sumo Buenos Aires?

-Una cosa es estar en tu casa, con tu familia y que te digan te apoyo y de repente te vas a la gran ciudad sola. Buenos Aires me formó para donde yo quería ir. Me perfeccioné en comedia musical en la Escuela de Juan Rodo, soy de la segunda promoción de egresados. Ahí me dije: ‘Es por acá. Es pisar fuerte, formarme y empecé a tomar talleres de teatro, danza y a la par hacía obras. Fue explotar. Cuando volví a San Juan me di cuenta que no era la misma Mayra actriz que se fue a la que volvió. Además, me encontré un teatro en San Juan que había crecido un montón. A todo esto, cuando estaba en Buenos Aires, me fui de viaje un año y en ese viaje decidí que quería seguir estudiando, ya como por el lado más académico.

-¿Ese año por dónde anduviste?

-Anduvimos por el norte de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador.

-¿Y cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó?

-Que todo tiene un momento y un por qué. Que es importante arriesgarse.

-¿Tras ese viaje pasás de nuevo por Buenos Aires o ya directamente te instalás en San Juan?

-Directamente a San Juan, tenía claro que quería seguir perfeccionándome acá. Ahí me metí en la carrera de Teatro.

3.jpg Mayra, en la premiada obra Bardo Cabaret

-Es como que la vida ha sido cómplice tuya. Es decir, en paralelo a tu formación en Buenos Aires, en San Juan han ido apareciendo realidades como la carrera de Teatro, Escuela de Cine, la relevancia de la Fiesta Nacional del Sol y la expansión del teatro independiente. Todo eso ha jugado a favor tuyo.

-Sí, sí. Todo ha sido un proceso. Una vez que ha pasó el tiempo, estudié periodismo y me formé en Buenos Aires, en este momento de mi vida en el que estoy parada sé que nada de lo que hice fue en vano. Ahora por ahí me encuentro redactando una nota para una producción, por ejemplo, y ahí está lo de Periodismo. Eso analizo ahora y al mismo tiempo veo cómo ha ido creciendo San Juan, nos ha dado herramientas y tenemos distintas oportunidades. Hay nuevos espacios culturales, es fascinante.

-Dicen que uno no elige un libro para leer, sino que es el libro el que elige a la persona. ¿Eso se puede trasladar a los papeles que te han tocado representar en tu carrera como actriz?

-Sí, y se debe que en la actuación juega mucho el ‘fisic tu rol’. Cuando era chica me pasaba que yo quería el papel de la princesa para jugar un rato, reírme, pero me tocaban los papeles de mala, de bruja. En Buenos Aires me ha pasado de audicionar para un papel y en el momento la gente de la obra me pedía que probase otro, que siempre era más malvada. En el momento me molestaba, pero ahora me encantan. Son más ricos.

4.jpg Mayra, en uno de los espectáculos finales de la Fiesta Nacional del Sol.

-¿Te acordás cuál fue tu primer papel?

-Una bruja, jajaja.

-¿Y de todos los papeles que has visto como espectadora te gustaría hacer?

-Hace mucho una obra que se llama ‘Estados de ira’ y la actriz era Paola Barrientos. Ese papel me fascinó. Era una actriz profesional que la contrataban en una obra y todo era al contrario de lo que ella había imaginado. Al final explota. Me pareció increíble todos los matices por los que pasaba. Me encantó. También Paola Barrientos me encanta.

