Silvia Arce: el arte al servicio de la 'sanjuaninidad'

-¿Qué tenés preparado para este 7 de junio?

-Invito a todos a que puedan compartir este momento tan especial, tan hermoso. La Sociedad Israelita, a través del presidente Leonardo Siere, me abre nuevamente las puertas para presentar 15 obras donde retrato a San Juan. La muestra se llama ‘Postales sanjuaninas’ y son obras al óleo de gran formato. Además, habrá música de la mano del dúo Guacamole, que siempre le ponen la mejor de las ondas. Es muy lindo que los artistas nos sintamos acompañados ya sea ese día u otros siguientes porque la muestra quedará abierta.

-¿Los paisajes son tu gran fuerte?

-Sí es mi fuerte, pero también he hecho figuras humanas. El que vaya se va a enterar de algunas cositas extras que he preparado para compartirlas.

-¿Hace cuánto tiempo que entraste en el mundo de la pintura?

-Llevo muchos años. Desde jovencita me ha gustado dibujar mucho. Tuve una hermana que sí estudió Artes Plásticas, mientras que yo soy una artista autodidacta. Me he ido perfeccionando con cursos, pero siempre le he puesto mi impronta. La vida me ha ido llevando a seguir creciendo. El artista, el pintor básico, es un albañil de la pintura. Yo ahora estoy arregladita, pero cuando estoy frente a un cuadro grande o un mural cambiás totalmente de performance. Te apasionás con lo que hacés y eso te enseña. El artista se hace en la constancia, perseverar hasta que las cosas salgan. Ya estoy bastante viejita y creo que algo he logrado (Risas).

WhatsApp Image 2023-06-02 at 19.36.57 (2).jpeg Uno de los pequeños cuadros en el que Silvia Arce plasma los bellos paisajes sanjuaninos

-¿Qué representa una muestra para un artista?

-Es una apuesta económica y también de tiempo. Es como apostar a algo nuevo, es un hijo que una vuelve a dar a luz y es muy importante que el público acompañe y sepa cómo se puede llegar, sobre todo la juventud. Siempre hay una salida para encontrar la pasión, ya sea a través de los pinceles, a través de la escritura o de lo que sea.

-¿Qué se siente cuando uno se para frente a un lienzo en blanco?

-La seguridad te la dan los años. Una va evolucionando, va teniendo práctica. Cuando una aprende a manejar las primeras veces está inseguro y hay que estar atento a todo. Después te sale más fluido. En el caso de la pintura pasa igual. Además, uno se mete tanto en la obra que en el durante la paleta te lleva para otro lado distinto al que una pensó primero. Yo soy muy de colores, me gusta darle a mis obras impacto de luz y también me gusta improvisar. Eso te lleva a mover la imaginación. Siempre cuidadosamente, claro. Siempre aconsejo que a los chicos se le de papeles en blanco y se los dejé expresar como quieran. Que se manchen, que sean libres. Cuando a uno lo atan a un dibujo después es muy difícil soltarse.

-¿Pintás siempre en tu taller o también salís a que te conquiste un paisaje?

-A mí me encanta pintar en vivo, en el paisaje, rodeada de montañas. Me encanta estar horas y algunas veces me han dicho que me iba a insolar. Es un placer inigualable. He hecho intervenciones artísticas al aire libre. Lo más maravilloso es tener el paisaje en frente, pero también me manejo con la fotografía. Voy por un lugar y cuanto me atrapa un paisaje le hago una foto.

Muy orgullosa de representar a San Juan en mis paisajes, en mis letras, en mi vida cotidiana Muy orgullosa de representar a San Juan en mis paisajes, en mis letras, en mi vida cotidiana

-San Juan es la gran protagonista de tus obras, pero también has viajado por otras provincias, ¿no?

-Sí, sí, he tenido la suerte de andar por muchos lugares dentro del país. He participado de muchos concursos nacionales, siempre representando a nuestra querida provincia. Como escritora participé en tres ferias del libro con mi tonada sanjuanina. Muy orgullosa de representar a San Juan en mis paisajes, en mis letras, en mi vida cotidiana.

WhatsApp Image 2023-06-02 at 19.36.57 (1).jpeg

-¿Tu escritura también es tan sanjuanina?

-Sí, es muy sanjuanina. A veces pinto paisajes con las letras, otras con los pinceles y siempre con todo el espíritu. Soy una persona volada y el primer libro con el que gané ‘San Juan Escribe’ fue por escuchar el sonido de los pájaros. Escuchar cómo se comunicaban entre ellos y cómo hacían una conversación. Si te quedabas en silencio hasta podías entender lo que se decían. Así nació un cuento de amor y amistad entre un niño y un pájaro. Es muy bueno no subestimarse con lo que uno escribe. A veces uno se pregunta a quién le va a gustar, pero lo importante es dejar escrito lo que uno siente. Y tampoco subestimarse en la pintura por más que al principio no te salga del todo bien. Después uno se sorprende a sí mismo.

-¿A dónde encontrás refugio cuando no estás escribiendo o pintando?

-En el cossfit, es mi pasión. Soy la más vieja de todos mis compañeros y me requieren. Yo corro a la par de ellos y alguno debe pensar que me drogo, pero yo siempre he tenido mucha energía. Yo la descargo a través del deporte. Es muy bueno.

-¿Cuántas veces a la semana lo practicás?

-Voy de lunes a viernes, una hora, a las 15:00. Voy, levanto pesas, me ejercito, vuelvo a mi casa, me baño y sigo con la rutina que haya. Lo tengo como una forma de vida.

La vida te va enseñando y vas aprendiendo. Es todo como saltar a la soga y mantener el ritmo La vida te va enseñando y vas aprendiendo. Es todo como saltar a la soga y mantener el ritmo

-Pintura, escritura, cosffit… ¿y también una gran semitera?

-Tal cual. Tengo varios fans de mis semitas y también de mis empanadas. Mis sobrinos, que son unos chinos grandotes, están prendidos cuando digo que voy a hacer semitas. Les gustan mucho. La vida te va enseñando y vas aprendiendo. Es todo como saltar a la soga y mantener el ritmo.

-¿Te imaginás viviendo fuera de San Juan?

-No. Soy muy tradicional y me gusta mucho San Juan. He viajado y me sigo quedando con el sol y las siestas sanjuaninas. La gente se queja del calor y yo voy en verano a Crossfit a las tres de la tarde. Estoy acostumbrada, soy una lagartija.

WhatsApp Image 2023-06-02 at 19.36.57 (4).jpeg Algunos de los libros escritos por Silvia.

-Sacando la muestra pictórica, ¿qué otro proyecto tenés entre manos?

-Siempre estoy creando, haciendo cosas. Ahora estoy escribiendo un libro de poemas, que algunos son del pasado y otros actuales. A mí me gusta acompañar lo que escribo con paisajes y en eso estoy. Además, el 13 de junio hay un concurso en San Juan y seguro que también me presento. Hay que ponerle ganas y energías a la vida.

-¿Hay algún paisaje que te haya quedado entre ceja y ceja?

-Hay paisajes que emocionan. Una cascada, un sendero que te genera curiosidad. Las hojas que caen con el otoño. Yo quiero captar lo más que pueda con mis pinceles, pero siempre hay algo más que te sigue faltando. Te vas desafiando a vos mismo.

-¿Te has autoretratado?

-Sí, algún retrato me he hecho. Hace mucho tiempo hice uno y la verdad que ahora lo tendría que perfeccionar. Antes era más linda, pero igual pensaba que le faltaban cosas. Y ahora le tendría que agregar arrugas (Risas). Así que no sé si lo toque. Es broma, no tengo ningún problema con la edad.

