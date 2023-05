Martín Guzmán y un atrapante viaje pegado a una armónica

-¿Armoniquista o armonicista?

-Hay una gran pica con respecto a la forma de llamar a la persona que toca la armónica. Hay gente que se enoja cuando uno dice armoniquista, pero lo cierto es que la Real Academia Española reconoce las dos. Yo digo armoniquista, pero me encantaría empezar a implementar firmemente que se diga armonicista, últimamente me está sonando mejor.

-Una vez resulta esa duda, ¿también te podría presentar como luthier de armónicas?

-La palabra luthier es como que me queda un poco grande porque en un principio esa palabra se refería solamente a los hacían y arreglaban instrumentos de cuerda frotada o pulsada, como la guitarra, chello, violín. Ahora ya se usa para todos los instrumentos. Pero además yo no termino de sentirme luthier porque no estudié luthería en ningún lado, pero sí una mezcla de cosas que me permitieron ponerme a trabajar con la madera y crear armónicas.

-¿Cómo llega la armónica a tu vida?

-La armónica llegó a mi vida cuando tenía 18 años y ahora tengo 38. Desde chico yo escuchaba una armónica y decía ‘qué está pasando’. Fui fanático de los Guns (N’ Roses), si hasta me hice un tatuaje cuando tenía 14 años y después me lo tapé con una armónica gigante. Ellos tenían un tema con la armónica que me marcó y ahí empecé a escuchar esos ritmos que tienen que ver mucho con el blues. Al tiempo vino alguien que me regaló una armónica y me puse a incursionar solo porque en San Juan no había nadie que enseñara.

-Además eran tiempos sin internet, sin tutoriales.

-Exacto, no te quedaba otra que ser autodidacta. No tenías una manera de consultarle a alguien, no había profesores, no era esto Buenos Aires. Incluso en Buenos Aires era una movida que se podría decir que estaba empezando. Es que se puede decir que la armónica es un instrumento importado, no está en nuestra cultura musical. No es una guitarra criolla o un piano, este instrumento tiene que ver con una cultura muy puntual. No es un instrumento masivo, es muy particular. Hay gente que al verlo tan chiquito piensa que es muy fácil de tocar y hay gente que no se imagina cómo puede pasar tanta música dentro de algo tan pequeño.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 20.51.14 (1).jpeg

-Entonces, ¿sos 100% autodidacta?

-Sí, pero a los tropezones. Yo creo que con un profesor me hubiese ahorrado como 15 años de aprendizaje. Es más, yo sigo estudiando todos los días desde otro lugar, por supuesto. El músico necesita estar permanentemente entrenando. Hay días que lo hacés mejor, otros peor, pero siempre con pasión. Yo agradezco después de 20 años seguir haciéndolo en San Juan y vivir de esto.

-Y la armónica también te ha permitido conocer escenarios impensados.

-Sí, lugares que nunca imaginé. Sin ir más lejos, estuve tocando en Cosquín. Yo no tengo nada que ver con el folklore, lo respeto y a veces lo escucho, pero nunca imaginé que iba a tocar en la Plaza Próspero Molina. Yo mismo me asombré, respeto el folklore y por ahí lo escucho, pero no estoy en ese mundo y la verdad que nunca lo había tocado con la armónica.

-¿Y cómo terminaste en el escenario Atahualpa Yupanqui?

-El Tito Medina me convocó para formar parte de la delegación de San Juan que se presentó en Cosquín. Necesitaba un armonicista y me llamaron. Tuve la suerte de tocar con Juanse Arano, Flor Carmona, Lucio Flores, Javi Gómez y otros grosos de San Juan. El único sapo de otro pozo era yo, que vengo del palo del blues. El blues es lo que me gusta y lo que voy a tocar toda la vida. Es lo que me moviliza y para mí la música tiene que ver con eso.

-Se improvisa mucho en el blues, ¿no?

-Sí, se improvisa mucho y es básicamente eso. Es estar tocando en función de cómo te sentís en el día. Tocás una canción y la deformás un poquito desde lo que sentís.

-¿La armónica es un instrumento que garpa?

Garpa y moviliza. Alguien dijo por ahí que la armónica es lo más parecido al lamento de una voz humana. Por eso los negros lo elegían mucho, además de que ser un instrumento fácil de llevar. Hay que acordarse de que ellos estaban en un campo de algodón cosechando o estaban esclavizados, entonces ellos se metían la armónica en el bolsillo y podían tocar en cualquier lado. Entonces hacían llamados, los famosos ‘call and response’ de las películas. Uno hacía un llamado por la armónica y el resto respondía con las suyas. Y todo ello termina en llegando a lo que hoy conocemos como rock and roll, como rock y sus derivados.

-La armónica te ha permitido encarrilar una pasión, te ha permitido estar en Cosquín, te ha permitido hacerlo tu medio de vida y también te ha permitido conocer a personas que en otro contexto no hubieses conocido. Hay cracks del mundo de la armónica que te están pidiendo a vos que les fabriques una, ¿qué se siente?

-Eso para mí es un montonazo. Levantarte un día y recibir el llamado de una persona que vos admirás mucho es impagable.

-Entre ellos Ciro de Los Piojos.

-A Ciro, a Luis Robison, que era el armonicista de Pappo y de hecho es uno de los fundadores de la Mississipi. Hace poco me fui de gira con él a Tucumán. Nos llevaron a los dos y para mí fue un honor. Él fue el primero en la fila, él nos marcó la cancha a todos. Luis Robinson es un tipo al que todos los armonicistas de la Argentina deberíamos estar agradecidos porque nos dejó un camino a seguir. También tocó con los Redondos, con Soda, Ratones Paranoico, Fabiana Cantilo, Divididos, etc. Tengo la fortuna de ser su amigo a la distancia y él utiliza mis armónicas, que se llaman MG Custom Harp.

-¿Cómo está San Juan en el mundo de los armonicistas?

-Hay, pero falta. Me parece que a San Juan le falta un poco y me parece que es un tema del interior en general. Me parece que falta abrirse un poco a cuestiones más mundiales y no tan localistas. Siempre dije que si yo tocara folklore no volvería a mi casa en semanas porque no hay armonicistas que lo hagan.

-Y tiene la armónica una onda con el folklore.

-Sí, y ahí tenés los casos de Franco Luciani o Darío Tévez. Tevéz es menos conocido que Luciano, pero un tremendo músico del folklore santiagueño. Ambos son amigos. Y lo que representa Franco para Argentina y en el mundo es muy importante para nosotros.

-En el medio de tanta armónica, ¿cómo te das tiempo para disfrutar de otros gustos como el paddle y las motos?

-Y bueno, el armonicista tatuado, con collares y una Harley era obvio, muy trillado. Pero la verdad que es mi pasión con las motos nunca lo mezcle con la de la armónica. De hecho el grupo que tenemos para rodar no tiene nada que ver con la música. Y el paddle es un deporte que me gusta y que por momento también me genera cierta pasión.

-¿Qué sos mejor armonicista, ‘padlista’ o motoquero?

-Armonicista, sin ninguna duda. Yo podría estar todo el día jugando al paddle, pero lejos estoy de tener un nivel profesional. Ya tengo 38, pronto las articulaciones empezarán a pasar factura y no creo que llegue a más de lo que soy.

-Para la gente que se quedó con tu cara armonicista, ¿dónde te puede escuchar?

- Tengo mi banda que se llama ‘Bluesman and The Roller Coaster’ y nos presentamos en varios lugares. Tienen que estar atentos a las redes.

-¿Cuán difícil es tocar la armónica?

-Este instrumento es como cualquier otro. Vos le metés y te va a ir bien. El armonicista promedio siempre quiere aprender tema de los piojos, de León Gioco y eso está buenísimo. Pero lo tiene que tomar como una puerta de entrada a un mundo diferente. Todos los instrumentos tienen mucho para dar. Uno al principio se quiere comer el proceso de aprendizaje y quiere tocar, pero hay que ir respetando los tiempos.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 20.51.13.jpeg

-Para el que va iniciarse, ¿qué armónica recomendás?

-Generalmente se empieza con una armónica de Do, pero con el tiempo es que solo tenés una parte de la cuerda de una guitarra. Para tocar otra canción te hace falta otro tono. Par empezar en Do está bien, pero con el tiempo vas a necesitar otro tipo de afinación. Yo toco mucho en La.

-¿Qué tienen tus armónicas en particular qué tienen?

-Básicamente tiene un sonido pensado para que no pierda aire. Vos tocás una armónica como la mía y no se pierde aire, en cambio en una armónica de fábrica los tipos no se arriesgan a poner las lengüetas más abiertas. Tiene que ver con una cuestión de sonoridad. Yo como luthier laburo para que la armónica se adapte a la manera de tocar del músico, no al revés.

-Y también das clases, ¿no?

-Sí, los interesados me pueden buscar en las redes como Martín Guzmán Armónica o en mi teléfono 2645 44-9025. Por suerte, todo el día estoy con una armónica en la mano, ya sea dando clases, haciéndolas, tocando, estudiando o ensayando.

-¿De qué países te han pedido tus armónicas?

-Estados Unidos, Chile, Uruguay, España, Alemania, Italia, México, Ecuador, Brasil, Indonesia, que creo que es el país más exóticos de todos.