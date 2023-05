Luis Ávila: lectores por millones, ficción erótica y una constante mutación

-¿Cómo te presentarías para alguien que no te conoce?

-Soy un escritor que trabaja de escritor y eso ya es mucho decir. Yo crecí sin modelos de escritores que trabajen de escritor, salvo aquellos que ya todos conocemos. Crecí sin referentes locales por lo menos. Y en cuanto a género, siempre me he manejado en la ficción.

-¿Y qué nos podés contar del camino recorrido?

-Empecé en el palo de la literatura juvenil con 16 años en Wattpad. A los 19 firmé contrato con Planeta y fue donde empecé a trabajar, aprendí un poco de la venta comercial dentro de la escritura. Después, a los 22, entré en Booknet y directamente me dediqué a la literatura erótica. Descubrí un mercado absolutamente diferente, de un público que está completamente bancarizado, todo lo contrario al ambiente juvenil donde todo está más pirateado. Y en cuanto a las historias, al estar dirigidas básicamente a un público femenino, tiene que ver con comedia romántica y ese romance con juegos de poder. La erótica tiene que ver un poquito con eso. Ya lo decía Oscar Wilde: ‘Todo en el mundo se trata de sexo, excepto el sexo que se trata de poder’. En cierta manera todo tiene que ver con eso.

-¿Y qué se siente al saber que te leen millones de personas?

-Bueno, eso es bastante relativo. En Wattpad podés tener 10 millones de lecturas, como pasó con la saga de ‘Malo’, pero son como las visualizaciones de Youtube, es decir, son gratuitas. En cambio, te sirve mucho más por ejemplo ‘El Hijo de la Mafia’, donde tengo 100 mil lecturas, pero son pagas. Pero es cierto que necesité de esos millones iniciales porque muchos se mudaron y terminaron pagando por otro libro.

-¿Cuántos libros has escrito hasta este momento?

-Y algo así como 65 libros.

-¿Cómo es la rutina de un escritor que trabaja de escritor?

-Escribo todos los días. Las actualizaciones de los libros, al ser diarias, te permite encontrar un público lector más asiduo. Ese es el gran error que tienen algunos escritores, es decir, arrancan y si no tienen ese momento de inspiración lo dejan. Eso provoca que el lector se te vaya. Vos en plataformas digitales vas actualizando capítulo a capítulo y si no lo hacés se te va el lector, un cliente menos que no te va a comprar el libro cuando quieras ponerlo en suscripción, venta o alquiler.

-A ver, ¿podrás explicarme cómo funciona eso?

-Es una manera de venta nueva, que hace un año ya era así, pero que va cambiando constantemente. Ya la idea de ir a la librería a comprar un libro quedó un poco obsoleta. El libro que hoy está en la librería es el que fue tendencia hace dos años en plataformas digitales. Uno cuando empieza a subir un libro, ofrece los primeros capítulos de forma gratuita, va midiendo estadísticas y de acordes a estas va generando ciertas respuestas que te van a decir si conviene o no venderlo. Entonces uno pone el libro bajo suscripción. El lector te paga para participar del proceso de escritura, te acompaña y va sugiriendo capítulo a capítulo.

-Es decir que es una escritura interactiva a más no poder.

-Prácticamente se va dando en el mismo momento. Vos actualizás un capítulo y al suscriptor le llega una notificación, empieza a leerlo y te da su opinión. Ese es el modelo de suscripción. Ese libro tiene más o menos un valor de 1,89 dólar. Una vez que lo terminás de escribir lo podés vender como un libro completo, el cual sube un poco su valor, pero el lector es mucho más apasionado de leer mientras se está escribiendo. Una vez terminado estará en 2,49 dólares. Y si ya después lo llevás al formato libro a través de Amazon te encontrás con libros que rondan los 12 ó 15 dólares.

-¿Vos podés elegir los suscriptores que querés que te ayuden en el proceso de escritura?

-Entra cualquier persona, pero vos sí podés elegir el público que vos querés segmentar. No es lo mismo por ejemplo segmentar un público juvenil, que la gran mayoría no están bancarizados y más en un público latinoamericano, que no tiene poder adquisitivo para pagarte $2 por un texto. En cambio el adulto entra, que por lo general es un público femenino, lee unos 10 capítulos gratuitos y, si se enamoró de ese libro, lo más probable es que te lo termine comprando.

-Falta que me expliques lo del libro bajo alquiler.

-Esto es algo característico de la plataforma Booknet. Si después de tres meses el libro no sea ha de exclusividad, es decir que sigue exclusivo para la plataforma, lo podés alquilar por 5 días y el lector paga el 50% del precio. Después de esos cinco días se le veta el acceso. Es un sistema totalmente seguro. No hay chance de hacer una captura de pantalla, no hay chance de copiar y pegar texto. Si vos querés buscar el libro en PDF, la plataforma tiene política de seguridad que te lo baja inmediatamente. Es algo muy seguro contra la piratería tradicional a la que están sujetas las editoriales en la actualidad.

-Volviendo al género, ¿se puede decir que estás encasillado dentro de la literatura erótica?

-No me encasillo nunca. Todo depende de la tendencia del mercado y lo que cada uno quiera escribir. Es una ecuación entre lo que el lector quiere leer y lo que vos querés escirbir, ahí va surgiendo el producto final.

-Y hoy tus lectores, con clara presencia femenina, de está pidiendo eso.

-Te diría que eso fue hace 2 o 3 años. El año pasado el boom fue el ‘dark romance’, que es una fusión entre la erótica y el gore. Es una suerte de suspenso con erotismo. Un ejemplo es la saga de ‘365’, que está en Netflix, o como ‘Sexo Vida’, son todas estas historias que surgieron del boom del ‘dar romance’. Actualmente lo que más explota es la comida romántica, al estilo novela turca. Eso es lo que más se está leyendo, de hecho si los personajes tienen nombres turcos les encanta.

-¿Algunas de tus historias he tenido protagonistas o lugares sanjuaninos?

-En algunas ocasiones sí. Hubo un tiempo en que Barreal me inspiraba mucho para escribir y fue escenario desde algunos de los textos. Es un libro que se llama ‘Escápate conmigo’, donde un mafioso siciliano tiene que escapar a algún lugar del mundo totalmente recóndito en el mapa global, pero que la vez sea bello, y llega a Barreal. Fue una experiencia muy buena.

-¿A vos te ayudó la pandemia?

-Sí, totalmente. Mis liquidaciones mensuales de febrero del 2020 con Booknet eran $200 y ya para mediados de mayo eran $600. Aumentó tres veces en tres meses.

-Es que no había mucho para poder hacer y la lectura fue la gran beneficiada.

-Exacto. Las editoriales dejaron de sacar novedades y librerías estaban cerradas. El que no se había animado a comprar un libro online lo empezó a hacer. El que no se había animado a escribir lo hizo. Eso diversificó el público, trajo otro tipo de público, trajo otros intereses. Hizo que el mercado vaya variando más rápido. Se rompieron récords mucho más rápido. Había una doctora rusa que tenía un récord de ventas en libros de 24 horas y ahora lo tiene Eva Muñoz, que es una autora colombiana que va a prolongar un libro mío que va a salir ahora. Eva Muñoz tiene dos récords actualmente: 10 mil dólares en venta de libros en 24 horas y 20 mil dólares en una semana. Se hicieron récords hermosos durante la pandemia. Fue un mercado que creció muy rápido, se mantuvo y siguió creciendo de manera gradual.

-Vamos al principio. ¿Cuándo se despierta el duende de la escritura en vos?

-Te diría que fue en el bendito momento que decidí afilarme a una biblioteca popular. Me interesaban los libros por las bandas musicales que escuchaba en aquel momento. Estas bandas hacían música inspirada en algunas sagas populares como Harry Potter y Crepúsculo. Me metí en una biblioteca popular para conocer esas historias, tenía 12 años. Después me animé a escribir y ahí empezó el camino de ida. Encontré la pasión, el propósito, que es algo que yo pude hacerlo de chico. Ojalá haya muchos más pibes que también puedan encontrarlo desde chicos, ya sea en los libros, el deporte, la música o en lo que sea. Es necesario que haya experiencias que diversifiquen las oportunidades y que los chicos lleguen a dar con una pasión.

-¿En qué biblioteca popular empezaste?

En Alfonsina Storni y Camilo Rojo, una porque me quedaba cerca del colegio y la otra porque me queda cerca de mi casa. Además, las bibliotecas populares tienen cuotas ínfimas o gratis.

-¿Arrastraste a algún integrante de tu círculo al mundo de la lectura?

-Sí, llevaba a todo el mundo. Hubo un momento en el que estaba en 5° año de la secundaria e íbamos como cinco o seis a la biblioteca. Tenía como un asunto de quererlos empujar a todos a que hagan lo mismo que yo hago.

-¿Qué te gusta hacer para despejarte?

-El gimnasio. Los lectores generalmente no sabemos llevarnos muy bien con la parte deportiva, pero en el gimnasio encontré otra disciplina.

-¿San Juan sigue siendo tu base de operaciones?

-Sí, lo sigue siendo. Viajo mucho por el laburo en la TV Pública y otros proyectos personales que tengo por ahí, pero mi casa y mi auto siguen estando en San Juan. Buenos Aires y las ciudades grandes me encantan, pero en San Juan encuentro la tranquilidad.

-¿La TV Pública cómo aparece en tu recorrido?

-Un día me hablaron por Instagram y me dijeron que habían visto el perfil. Necesitaban una persona de cada una de las provincias, menores de 30 años, para un programa que se llama ‘Altavoz’ que iba a salir por Zoom. Después eso se abrió un poco al piso y de ahí cambió mucho el modelo de programa que es ‘Altavoz’. Ahora estamos en el cuarto año trabajando con el resto de chicos.

-¿Y qué función cumplís en ese programa?

-Es un panel federal. Ahí tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Alberto Fernández, a funcionarios, artistas. Ahí entrevistamos a María Becerra, bailé con María Becerra. Fue algo muy bueno.

-¿Sos bueno bailando?

-Soy de terror. Siempre estuve vinculado a la parte artística. De adolescente tomaba clases de teatro, de improvisación, clase de baile. Estuve actualmente con clases de ‘pole dance’, pero por horario estoy incumpliendo mucho. Reconozco de corazón y soy totalmente honesto de que no soy bueno para eso. Creo que es importante tener un nexo a otra parte artística que te permita dar creatividad a lo monótono, a lo mecánico.

-Hablando de lo artístico, estuviste vinculado a la última Fiesta Nacional del Sol.

-Sí, buscaban a alguien que estuviera vinculado a la parte juvenil. La verdad no te sabría decir qué vino primero: si la propuesta de ‘Conectados’ o yo, o yo y la propuesta de ‘Conectados’. Buscaban alguien que trajera otro tipo de historias. Un día me llama Martín Ferres, que es el director artístico, me dijo que había visto mi perfil, me agregó en Instagram, y de ahí avanzamos. Mi rol fue guionar el Espectáculo final y también asumí la estrategia de comunicación en redes. Fue un sueño cumplido.

-¿Qué asoma en tu horizonte laboral?

-Actualmente estoy con otros proyectitos escribiendo, con el objetivo de seguir creciendo en Booknet y también tratando de diversificar hacia otras plataformas. Es complejo porque cada plataforma tiene sus contratos y es algo en lo que también hay que interiorizarse cuando uno decide escribir. Y también estoy haciendo algunas apuestas en la parte editorial que pronto ya se van a empezar a anunciar. Y ojalá que eso traiga otros nexos.

