Raúl Páez y el don del ilimitado talento artístico

-¿Cómo te definirías artísticamente?

-Indago dentro de la danza, de la actuación. Eso me ha llevado a cumplir con otros requerimientos, como los shows que realizo como drag queen. Una cosa lleva a la otra. A los 36 años tengo claro que la danza va a ser mi vida, me dedico al arte.

-¿Desde chiquito tuviste claro que lo tuyo era bailar?

-Sí. Siempre quería bailar. Adiviná a quién subían los domingos arriba de la mesa para bailar cuando se juntaban a comer empanadas, a mí. Siempre me ha gustado estar en ese lugar y lo mismo me pasaba en la escuela. Había un acto de San Martín, yo hacía de San Martín. Había un coro, yo estaba en el coro. Eso hizo que me entusiasmara. Siempre supe que quería bailar hasta que tomé la decisión. Yo soy de una generación en la que se tenía que terminar el colegio y seguir sí o sí una carrera universitaria. Y si ahora recién se está pensando que la danza es trabajo, en el 2004 ni siquiera se ponía suponer. Tuve la fortuna que mis viejos me dijeron que sí, pero que tenía que definir cómo lo iba a abordar. Ellos siempre pensaban en que no me fuera a faltar nada.

-Estaba esa creencia que solo la facultad te aseguraba el futuro.

-Sí, pero está visto que no es así. Y no significa que uno deje de estudiar. Antes el bailarín era un ser de movimiento, que iba para un lado o para el otro en función de lo que decían. Ahora es un ser que necesita pensar, estar atento. No solo la coreografía es lo que te va a llevar a que le guste al público. Se necesita estudiar más historia y todo lo que se requiera para generar tu identidad.

-¿Y cómo empezaste la formación?

-Mis hermanos bailaban folklore en una academia de barrio y al verlos a ellos me gustó la idea esa de las competencias que habían. Fui a un instituto de danza, que se llama Iberia y en cual actualmente trabajo, y me recibí de profesor de folklore. Así empezaron mis estudios y me permitió regularizar toda es movilidad que tenía desorganizada en mi cuerpo.

-¿Qué edad tenías?

-10 u 11 años.

-¿Y cómo sigue el viaje?

-A los 15 años fui a una audición al Instituto Isadora Duncan porque se iba a hacer La Misa Flamenca. Ellos querían bailarines de 16 años para arriba. Yo fui con mi hermana, que también bailaba folklore, y presentamos un número. No quedé porque tenía 15 años, pero me dieron una beca para estudiar danza clásica y danza contemporánea. -Otra vez a acomodar las preferencias.-Ahí me di cuenta que me gustaba bailar sin importar qué. A mí me sale inconsciente moverme, no tenía ese mambo. Ahí hice danza contemporánea, danza clásica, jazz. Eso fue hasta el 2008 que me recibí de profe.

