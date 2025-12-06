Maxi López, sincero: contó qué piensa su pareja ante el ida y vuelta con Wanda Nara

Maxi López dejó el reality MasterChef ya que tiene que volver a Suiza, país donde se encuentra su pareja Daniela Christiansson esperando un hijo. En el aeropuerto, el exfutbolista fue interceptado por la prensa y habló de todo, en especial, qué piensa su pareja antes las idas y vueltas que tiene con Wanda Nara.

En diálogo con Intrusos , el exfutbolista se animó a hablar de todo: desde sus idas y vueltas con Wanda Nara en el reality de cocina, hasta cómo vive su pareja los cruces televisivos con su ex.

Maxi fue directo: “Lo hablamos con Daniela, sabíamos que podían pasar cosas, pero ella está muy segura de ella misma, yo estoy seguro de lo que quiero y estoy seguro de cómo es”.

image

El exfutbolista destacó la confianza que reina en su pareja: “Daniela está muy segura de sí misma y yo también”. Sobre los posteos que realizó su mujer desde Europa, expresó: “Ella está embarazada de nuestro segundo hijo, yo es la quinta vez que lo paso, una mujer en un embarazo... las hormonas y todo...“.

Maxi López no seguirá en MasterChef Celebrity

Ante este viaje hacia Suiza donde se verá de nuevo con su pareja dejó el reality en Argentina. Su lugar será ocupado por Yanina Latorre.