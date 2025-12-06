sábado 6 de diciembre 2025

En Capital

Policías hacían su recorrido y evitaron lo peor cuando una verdulería comenzó a incendiarse

Los uniformados se trasladaban en un patrullero cuando vieron el humo que salía del techo del local y dieron aviso inmediato a Bomberos. El fuego fue controlado antes de que se propagara y no hubo daños mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
n La rápida acción de policías que realizaban su recorrido habitual evitó una situación mucho más grave en una verdulería capitalina ubicada en la zona de Ignacio de la Roza y Segundino Navarro, en Capital.

Mientras patrullaban el sector, los efectivos detectaron humo proveniente del techo del comercio y rápidamente alertaron a Bomberos. Gracias a ese aviso oportuno, una dotación llegó en minutos y controló el principio de incendio antes de que avanzara hacia el interior del local.

De acuerdo a lo informado, el fuego se originó por un cortocircuito causado por la lluvia, lo que alcanzó a dañar parte del techo. Afortunadamente, no se perdió mercadería y no hubo personas afectadas.

