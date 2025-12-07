domingo 7 de diciembre 2025

Mano a mano

Cristian Andino responde: entre el Presupuesto, las reformas y las prioridades que llevará al recinto

Entre tensiones, reformas y negociaciones, el sanjuanino define cómo encarará su debut nacional y qué espera del vínculo con la provincia y el oficialismo.

Por Florencia García
¡Gracias de corazón!Quiero expresar mi profundo agradecimiento a cada uno de los que hicieron el

A días de asumir su banca en el Congreso de la Nación, el próximo 10 de diciembre, Cristian Andino se prepara para iniciar una nueva etapa política. Tras años de gestión territorial, ahora deberá trasladar esa experiencia al Congreso, donde lo esperan debates centrales para el futuro del país. Antes de ocupar su banca, el dirigente sanjuanino anticipó sus prioridades, opinó sobre el clima político y marcó su postura frente al diálogo con la provincia y con el oficialismo nacional.

—¿Qué temas considerás urgentes para San Juan que deben tratarse en el Congreso?

—Sin lugar a dudas, el Presupuesto. Todavía no cuento con el texto, pero ya pedí integrar la comisión porque es la más relevante: todo pasa por ahí. Para San Juan es fundamental ver cómo quedan plasmadas las obras, los recursos y las políticas necesarias para el crecimiento y el desarrollo. Mi intención es trabajar para incorporar proyectos que generen más infraestructura, actividad y oportunidades para la provincia.

—¿Qué creés que será lo más difícil de los primeros meses?

—No sé si llamarlo difícil, pero sí serán temas de enorme trascendencia. Las reformas que se mencionan —laboral, impositiva, penal, previsional— impactan directamente en la vida de los sanjuaninos y sanjuaninas. Requerirán mucho estudio y responsabilidad para tomar las mejores decisiones.

—¿Cómo evaluás el clima político que encontrarás al asumir?

—Será un clima absolutamente político, con dirigentes de mucha historia y experiencia. En lo personal, no me gustó lo que pasó el día del juramento: parecía una cancha de fútbol, con gritos e insultos. Eso no es apropiado para una institución como el Congreso.

—¿Qué experiencia previa creés que más te prepara para este rol?

—No tengo una amplia experiencia legislativa, salvo mis primeros cuatro años como concejal. Pero creo que venir del territorio, de la gestión, de estar cerca de la gente, te da una perspectiva clara sobre los problemas reales. Eso te permite legislar en función de la agenda ciudadana. Esa es mi fortaleza.

—¿Cómo te vas a posicionar frente a posibles reformas laboral, impositiva o previsional?

—Siempre voy a estar dispuesto a debatir, dialogar y escuchar para buscar lo mejor para San Juan. Yo pertenezco a un partido y tenemos plataformas, miradas y posiciones. En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, vamos a escuchar mucho a los gremios, porque el movimiento sindical es parte de nuestro espacio. Y así será con cada uno de los temas.

—¿Cómo imaginás el diálogo con la Libertad Avanza en el Congreso para tratar leyes clave?

—Respecto al diálogo con la provincia, supongo que bien. De mi parte está toda la voluntad y la vocación de dialogar, de escuchar. Después iremos viendo cómo se dan las situaciones, pero yo siempre digo que venimos a la política a construir, a colaborar y a no poner palos en las ruedas. Siempre dentro de lo que representamos y dentro del marco del respeto.

El camino de Cristian Andino al Congreso

En los comicios del 26 de octubre, Cristian Andino resultó electo diputado nacional por la fuerza Fuerza San Juan: su lista se impuso con el 34,4 % de los votos, encabezando el recuento provincial. Gracias a ese triunfo, formará parte de los tres nuevos diputados nacionales que representarán a la provincia a partir del 10 de diciembre.

