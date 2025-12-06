Carlos Jaime responde: el detrás de escena de su llegada al Congreso, su postura ante posibles reformas y la agenda urgente para San Juan

En la cuenta regresiva hacia el 10 de diciembre, cuando los nuevos legisladores nacionales asumirán sus bancas, Carlos Jaime, el diputado representante de Por San Juan, el frente del gobernador Marcelo Orrego, se prepara para representar a San Juan en un Congreso que anticipa debates intensos, reformas de alto impacto y un clima político en plena reconfiguración . En esta entrevista, Jaime repasó los temas que considera esenciales para la provincia, reflexionó sobre lo que espera encontrar en el recinto y compartió cómo vive esta etapa en lo personal y familiar.

Un tema urgente es la ley de glaciares. Debe generarse una norma aclaratoria que permita entender mejor el objeto de protección. Es necesaria para destrabar inversiones y garantizar seguridad jurídica a toda la actividad minera, siempre propiciando una minería sostenible y responsable, con un claro compromiso ambiental.

—¿Qué creés que será lo más difícil de los primeros meses en el Congreso?

Siempre pienso que cuando uno comienza en un ámbito laboral nuevo, lo primero es desarrollar la capacidad de escuchar. Eso te permite reflexionar y evitar conclusiones apresuradas. Primero debo estar ahí, viviendo el pulso de las sesiones y de las comisiones, para poder dar una respuesta más acabada en ese sentido.

—¿Cómo evaluás el clima político que encontrarás al asumir?

Un adelanto de eso fue la sesión del miércoles pasado, cuando se tomó juramento a los diputados electos. Al principio fue incómodo, pero con el correr de las horas se tornó en lo que considero debe ser lo normal: una convivencia adulta y respetuosa entre los pares.

—¿Qué experiencia previa creés que más te prepara para esta función?

Tengo una formación legislativa de base. Fui concejal municipal en Santa Lucía y dos veces diputado provincial, estando de un lado y del otro: como opositor y también como oficialista. Creo que ese es un activo importante al momento de desarrollar mi trabajo como legislador nacional.

jaime con orrego

—¿Cómo te vas a posicionar frente a los proyectos de reforma laboral, impositiva o previsional que podrían llegar?

Lo decís bien: “podrían llegar”. Hay que esperar que ingresen formalmente a la Cámara de Diputados, analizarlos con nuestros equipos y recién ahí hacer una devolución formada. Por ejemplo, en materia laboral, y como manifestó nuestro gobernador, la LCT que nos rige es arcaica y retrógrada. El mercado laboral evolucionó de manera acelerada con las nuevas tecnologías, y el Derecho debe acompañar esa evolución con legislación actual, moderna y realista.

—¿Cómo imaginás que será el diálogo con La Libertad Avanza para el tratamiento de leyes clave?

El Congreso es la caja de resonancia política del país. El diálogo ahí es fundamental. Que existan canales de conversación cumple con el objetivo esencial del Parlamento. Nosotros somos dialoguistas por naturaleza; es algo que nos inculca el gobernador todos los días. Hay que saber escuchar y, siempre con respeto, defender los intereses de nuestra gente, de los sanjuaninos.

—¿Cuál fue la primera persona que llamaste o abrazaste el día del juramento?

A mis padres, que estuvieron presentes durante toda la ceremonia.

—¿Cómo vive tu familia esta nueva etapa?

Lo viven con normalidad. En política siempre hay que tener los pies sobre la tierra y hacer de la prudencia un estilo de vida. Eso es lo que mi familia siempre me inculcó.

—¿Qué aprendiste de vos mismo en estos últimos meses?

Creo que no se trata solo de los últimos meses. Uno es el cúmulo de experiencias de vida, aprendizaje y formación. Todo eso me permite decir que, producto del esfuerzo, la constancia, la perseverancia y el proceder de buena fe —tanto en lo personal como en lo laboral—, finalmente te pasan cosas buenas.

—¿Qué soñás para San Juan cuando pensás en el largo plazo?

Sueño con un San Juan con una matriz productiva aún más diversificada, con la actividad minera a pleno y en etapa de explotación de sus yacimientos. Con el desarrollo completo del ciclo de la energía fotovoltaica, incluyendo la construcción de paneles solares en la provincia y grandes parques solares que generen energía limpia. Imagino mucha gente queriendo conocer San Juan y sus atractivos turísticos. En definitiva, como siempre dice el gobernador, debemos ser capaces de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, generando una clase social ascendente a partir del empleo y la producción.

Cómo llegó Carlos Jaime al Congreso

Tras la renuncia de Fabián Martín a la banca que le correspondía, el siguiente en la línea de sucesión era Federico Rizo, quien también presentó su dimisión. Con esa segunda vacante, se activó el mecanismo previsto por el artículo 164 del Código Electoral Nacional, que —junto con la Ley de Paridad de Género— establece cómo deben cubrirse los reemplazos.

El artículo 164 es explícito: “En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a Diputado/a Nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como titulares, según el orden establecido. Una vez agotados éstos, ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes, respetando la prelación de la lista y el mismo criterio de género.”

Al aplicarse estas reglas, el nombre que correspondía para ocupar la banca era el de Carlos Jaime, quien finalmente será el encargado de asumir el próximo 10 de diciembre.