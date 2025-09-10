miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Este miércoles, vecinos de Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían tener problemas con el agua

La información fue difundida por Obras Sanitarias (OSSE). Mirá los motivos y las zonas afectadas en cada departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
OSSE informó que podría haber problemas con el sumistro de agua potable en cuatro departamentos de San Juan, este miércoles.

OSSE informó que podría haber problemas con el sumistro de agua potable en cuatro departamentos de San Juan, este miércoles.

Por distintas circunstancias, durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre, vecinos de diferentes zonas de los departamentos Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían ver afectado el suministro normal de agua potable, según advirtieron desde Obras Sanitarias (OSSE).

Lee además
caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban
Justicia de Menores

Caucete: atrapan a tres adolescentes que intimidaban con un arma a los vecinos y les robaban
En medio del viento, qué pasa con las clases en la UNSJ y la UCCuyo, este miércoles en San Juan.
Info útil

Suspensión de clases por el viento: qué pasa en la UNSJ y la UCCuyo

Desde la empresa indicaron que, en el caso de Chimbas, Rivadavia y Capital, los vecinos podrían ver reducida la presión de agua. Esto se debe a tareas de mantenimiento desarrollas por EPSE e Hidráulica, en el Dique de Ullum, que afectan la producción de agua potable en la Planta de Marquesado.

Por otra parte, indicaron que, en Pocito, personal del servicio de agua realizará trabajos de mantenimiento en la red de calle Vidart entre Calle 5 y Calle 6.

“Mientras duren las tareas, el servicio de agua potable podría haberse afectado en distintos barrios”, aseguraron desde OSSE. Y enumeraron, los complejos Vidart, Teresa de Calcuta, Conjunto III, Conjunto IX, Conjunto VII y Conjunto X. Además del barrio Carrerito, el Lote Hogar 12 y las zonas aledañas.

Para todos los casos, desde la empresa recordaron que, "los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso de racional de agua potable”.

Debido a eso, solicitaron extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo agua potable para actividades básicas de bebida higiene y alimentación.

Temas
Seguí leyendo

Por el viento, piden mucha precaución al conducir por San Juan, principalmente entre Ullum y Jáchal

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

San Juan, pintada de amarillo por el alerta por viento: los detalles de la advertencia

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ se alista para un concierto muy especial, con estreno incluido

Martes primaveral en San Juan: seco, templado y con sol brillante

Massa anticipó en el 2024 quiénes serían los candidatos del peronismo sanjuanino

Durante 10 días, OSSE corta el tránsito en una zona clave de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.
Este miércoles

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo