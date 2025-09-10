Este miércoles, vecinos de Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían tener problemas con el agua

OSSE informó que podría haber problemas con el sumistro de agua potable en cuatro departamentos de San Juan, este miércoles.

Por distintas circunstancias, durante la jornada de este miércoles 10 de septiembre, vecinos de diferentes zonas de los departamentos Chimbas, Rivadavia, Capital y Pocito podrían ver afectado el suministro normal de agua potable, según advirtieron desde Obras Sanitarias (OSSE).

Desde la empresa indicaron que, en el caso de Chimbas, Rivadavia y Capital, los vecinos podrían ver reducida la presión de agua. Esto se debe a tareas de mantenimiento desarrollas por EPSE e Hidráulica, en el Dique de Ullum, que afectan la producción de agua potable en la Planta de Marquesado.

Por otra parte, indicaron que, en Pocito, personal del servicio de agua realizará trabajos de mantenimiento en la red de calle Vidart entre Calle 5 y Calle 6.

“Mientras duren las tareas, el servicio de agua potable podría haberse afectado en distintos barrios”, aseguraron desde OSSE. Y enumeraron, los complejos Vidart, Teresa de Calcuta, Conjunto III, Conjunto IX, Conjunto VII y Conjunto X. Además del barrio Carrerito, el Lote Hogar 12 y las zonas aledañas.

Para todos los casos, desde la empresa recordaron que, "los tanques domiciliarios permiten afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se haga un uso de racional de agua potable”.

Debido a eso, solicitaron extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario priorizando el consumo agua potable para actividades básicas de bebida higiene y alimentación.