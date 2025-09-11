jueves 11 de septiembre 2025

Investigación

Analizan los teléfonos de empresarios relacionados con la estafa Libra, buscando mensajes con Javier y Karina Milei

El fiscal Taiano, a cargo de la investigación judicial de la estafa con la criptomoneda Libra, pidió el análisis de los teléfonos de Mauricio Novelli y Sergio Morales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mauricio Novelli y Javier Milei

Mauricio Novelli y Javier Milei

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación de la causa Libra, ordenó al Cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) extraer información de los celulares de los empresarios Mauricio Novelli y Sergio Morales para determinar si hubo intercambio de mensajes y llamadas con el presidente Javier Milei y con Karina Milei.

También se busca determinar si hubo comunicación con el resto de los imputados en la causa: Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”) y Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”).

Concretamente, Taiano solicitó a la DATIP compulsar todas las conversaciones que mantuvieron Novelli y Morales con los acusados y con terceras personas donde se haya mencionado a “Tech Forum Argentina”. Además de WhatsApp, se deberá cotejar las plataformas Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y cualquier otra que ofrezca servicio de mensajería.

“Habré de encomendar al Cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PGN que, a través de las herramientas informáticas pertinentes, compulse la información obtenida e identifique los contenidos”, se lee en el documento, al que tuvo acceso TN.

Bajo esa premisa, los peritos deberán extraer todos los archivos que contengan términos como: “cripto”, “crypto”, “criptomoneda”, “token”, “memecoin”, “libra”, “$libra”, “insider”, “sniper”, “rug pull”, “pump and dump” “hayden”, “gideon”, “thomas”.

También: “davis”, “kelsier”, “julian peh”, “peh chyi haur”, “kip protocol” “bartosz lipinski”, “cube”, “presidente”, “milei”, “javier milei”, “karina milei”, “hermana”, “gobierno”, “olivos”, “casa rosada”, “memorándum”, “memo”, “borrador”, “contrato”, “asesor”, “comisión”, “vivalalibertad”, “vivalalibertadproject”.

Para obtener datos más precisos, Taiano especificó que también se deberá realizar un informe sobre la geolocalización en varias fechas.

Los términos indicados deberán buscarse también en los navegadores y, en el caso que exista material eliminado, “se deberá procurar el recupero de esa información”.

La información se extraerá de tres teléfonos celulares, una computadora, una PC y un pendrive que la Justicia secuestró durante los allanamientos realizados en marzo.

El fiscal pidió también que se extraigan todas las comunicaciones que Novelli tuvo con su madre y su hermana “y que refieran a la creación o lanzamiento del token $LIBRA o versen sobre cuestiones económicas, puntualmente movimientos de dinero”.

Finalmente, los especialistas deberán extraer las imágenes que existan dentro de las fechas mencionadas, teniendo en cuenta sus reuniones con Milei en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos.

La hipótesis de Taiano

El fiscal a cargo del caso aseguró que se trata de una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas que podrían estar relacionadas con “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.

“Es claro que nos encontramos ante una pesquisa cuya extrema complejidad impacta en la duración del proceso, en el que se hallan imputadas gran cantidad de personas relacionadas entre sí mediante complejos vínculos informales, que incluyen actividades en el extranjero; y frente a la posibilidad de que los fondos detectados en USDT sean convertidos en otra moneda sin autoridad central, por lo que la demora podría tornar de imposible su cautela posterior", sostuvo el fiscal.

La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promocionada por Milei a través de sus redes sociales, el viernes 14 de febrero.

Temas
