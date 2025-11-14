viernes 14 de noviembre 2025

Cruce

El bajista de La Renga liquidó a Milei por Panic Show: "Se la robó, como ...

"Tete" Iglesias, el histórico bajista de La Renga, explicó hasta donde llegaron, sin conseguir resultados, para que Javier milei deje de usar el tema Panic Show en sus actos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Gabriel "Tete" Iglesias, histórico bajista de la legendaria banda de rock nacional La Renga, lanzó duras críticas contra el presidente argentino Javier Milei a raíz de la persistente utilización de su canción "Panic Show" en los actos políticos del libertario. En una reciente entrevista, "Tete" no solo denunció el uso indebido del tema, sino que también equiparó la situación con el manejo del país, sentenciando la distancia política e ideológica que mantiene el grupo con La Libertad Avanza.

Consultados por el comunicador Alfredo Lewin sobre el hecho de que el presidente continúe empleando la canción a pesar de la oposición explícita de la banda, Iglesias disparó una declaración contundente: "El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando". Consultados por el comunicador Alfredo Lewin sobre el hecho de que el presidente continúe empleando la canción a pesar de la oposición explícita de la banda, Iglesias disparó una declaración contundente: "El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando".

En las antípodas ideológicas

La posición de La Renga siempre ha sido contraria a la ideología del actual mandatario. Los integrantes han manifestado históricamente su apoyo al peronismo, situándose "ideológicamente del lado opuesto" al gobierno libertario.

Iglesias subrayó esta distancia política, afirmando sin rodeos que la banda está "muy del otro lado" de las ideas que promueve el presidente.

El músico detalló que la banda intentó detener la apropiación de su obra, revelando que hicieron "todo lo que legalmente se puede hacer" para que Milei no usara la canción "para llevar a cabo sus ideas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/PaisEsponja/status/1989027739656204447?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1989027739656204447%7Ctwgr%5E5d39fc19ca6a0806215056b7cf094ade87aec059%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-11111031821997503367.ampproject.net%2F2510081644000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false

Un conflicto de larga data

El conflicto se remonta a los tiempos de la campaña presidencial, cuando Javier Milei, conocido como "el economista", comenzó a musicalizar sus actos con "Panic Show", apropiándose de la primera estrofa: “Hola a todos, yo soy el León”.

Ya en 2021, La Renga había emitido un comunicado posicionándose de manera contraria a la ideología del libertario. En aquel momento, la banda había aclarado que, si bien cualquiera es libre de escuchar o cantar sus canciones, "lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio". El comunicado concluía con una crítica velada a la figura del presidente: “Entre nosotros existen lazos u sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”.

A pesar de estas manifestaciones en contra y las acciones legales emprendidas por los músicos, el presidente, que incluso entona a los gritos las estrofas de "Yo soy el león", ha seguido utilizando la canción, llevando a "Tete" a denunciar públicamente el "robo" de la música y la apropiación de un tema que él insiste es propio de la banda.

