domingo 30 de noviembre 2025

Ovacionado

Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United tras casi 10 meses de baja

El defensor se había roto los ligamentos en febrero de este año y atravesó un largo período de recuperación. Ingresó al campo de juego bajo una tremenda ovación de los fanáticos de los Red Devils.

Por Redacción Tiempo de San Juan
volvio-lisandro_862x485

Tras casi 10 meses sin ver acción, Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United en la victoria por 2-1 ante Crystal Palace de visitante. El argentino ingresó al campo de juego en el minuto 82 en lugar de Luke Shaw y desde la grada cayó una gran ovación por parte de los fanáticos de los Red Devils.

En febrero de este año, y frente al mismo rival, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda promediando los 30 minutos del segundo tiempo, en lo que fue derrota por 2-0. Posteriormente, fue operado con éxito y atravesó un largo período de recuperación.

Anteriormente ya se había entrenado bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina en Albacete, España, en la previa del amistoso frente a Angola en el que la Albiceleste triunfó por 2-0 en Luanda. Lo cierto es que el ex-Ajax era un habitué en la celeste y blanca y comenzará a afrontar la preparación para integrar la lista de convocados del próximo Mundial de 2026.

En lo estrictamente deportivo, Manchester United remontó un partido frente a un duro rival que viene de ganar la FA Cup a Manchester City y la Community Shield a Liverpool. Las Águilas comenzaron ganando con un tanto de Jean-Philippe Mateta a los 36' de la primera parte pero los goles de Oliver Zirkzee y Mason Mount le dieron tres puntos vitales a los de Ruben Amorim.

