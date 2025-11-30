lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El ascenso que nació del dolor

La emoción del presidente de Defensores y el recuerdo de sus fundadores, fallecidos en pandemia: "Daría lo que fuese porque estuvieran acá"

Diego Álvarez, hijo de uno de los fundadores fallecidos en plena pandemia, emocionó a todos al dedicar el ascenso a quienes levantaron el club desde cero. Entre lágrimas y orgullo, recordó a Mario y Luis, los hermanos que soñaron con Defensores de Argentinos cuando era apenas una escuelita de barrio. Hoy, su legado toca la gloria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
e78af0a5-a14e-453a-a0f7-b43522eddf09

El ascenso de Defensores de Argentinos tiene una carga emocional tan grande como su propia historia. No es solo un logro deportivo, es un homenaje, un cierre simbólico, una herida que encuentra una forma de sanar. Por eso, cuando el presidente del club, Diego Álvarez, habló después del histórico triunfo ante Villa Hipódromo, no pudo evitar quebrarse. Es hijo de Mario Álvarez, uno de los dos fundadores fallecidos durante la pandemia de 2020, y el sueño cumplido tiene para él un significado profundo. “Sería el primer abrazo que hubiese dado en la cancha. Doy lo que fuese porque estuvieran acá”, dijo con la voz cargada de emoción.

Lee además
de la ilusion a la gloria: defensores de argentinos vencio a villa hipodromo y ascendio por primera vez a primera
Fútbol sanjuanino

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera
de un potrero de chimbas al ascenso del futbol italiano: quien es el picante galvan, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Asegura que sintió su presencia en cada paso del camino que los llevó a lo más alto: “Estoy seguro de que estuvieron con nosotros desde el primer momento. Seguramente encaminaron todo para que esto se diera y para poner al club en lo más alto”. Y detrás de ese logro hay una historia de sacrificios que él mismo describió sin filtro: “Esto le costó un montón a Defensores, amanecidas, trabajo, plata. Somos un club humilde, venimos remándola hace mucho. Hoy estamos en Primera y pudimos coronar con un ascenso”.

Ese camino tiene nombre propio. Defensores de Argentinos nació el 30 de agosto del 2000 de la mano de Mario y Luis Álvarez, dos hermanos que querían crear un espacio de contención para los chicos del barrio. Les pusieron “Defensores de Argentinos” por el amor de Luis a Argentinos Juniors, sin imaginar que aquel sueño barrial se convertiría en una institución deportiva con identidad propia. En 2008 se afiliaron a la Liga Sanjuanina y desde entonces el crecimiento fue constante: fútbol 11, futsal, femenino, inferiores, hockey sobre césped. Todo sostenido por un sentido de pertenencia enorme, un legado familiar y un trabajo que nunca aflojó.

e78af0a5-a14e-453a-a0f7-b43522eddf09

Pero la pandemia los golpeó de lleno. En pocas semanas, Mario y Luis murieron, dejando al club huérfano de sus creadores. Lo que pudo haber sido el final se transformó en un acto de resistencia: por estatuto, la presidencia quedó para Hernán Álvarez, hijo de Mario, quien con solo 32 años tuvo que tomar las riendas del club en plena tormenta. Su primo Diego, hijo de Luis, se convirtió en su sostén. Entre ambos reconstruyeron el proyecto desde el dolor, con la convicción de que rendirse no era opción.

Con el tiempo, Defensores se fortaleció. Futsal, fútbol, juveniles: llegaron títulos, finales, viajes, noches interminables de trabajo y una identidad que se aferró al barrio y al apellido Álvarez. Tras una asamblea, Diego pasó a ser presidente y Hernán quedó como secretario, sellando así un legado que se transmite de generación en generación.

Ese trabajo silencioso tuvo su recompensa: el club que nació entre charlas familiares, que sobrevivió a la ausencia más dura y que creció con amor, hoy celebra su ascenso a la categoría máxima del fútbol local. Por eso, para Diego, este no es solo un título. Es un abrazo que no llegó a tiempo, pero que de alguna manera se sintió igual. Es el sueño que Mario y Luis no pudieron ver, pero que sigue vivo en cada paso del Defe.

Seguí leyendo

De ser salvajemente agredidos por ganar en semis, a perder la final y aplaudir a su rival: el gesto a imitar de Villa Hipódromo

Boca, de fiesta: le ganó a Argentinos, sumó su sexto triunfo al hilo y pasó a semis del Clausura

El "Chiquito" Romero sanjuanino, remisero y de Primera: "Tengo el auto roto, así que el lunes sólo voy a festejar"

Córdoba suma su cuarto equipo en Primera, tras el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Colapinto quedó 14° en Qatar y se lamentó: "No tengo confianza"

Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United tras casi 10 meses de baja

Inter Miami hizo historia y Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Club Sportivo Desamparados.
Adiós al ascenso

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial
"Luces que inspiran"

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado
Servicio

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad

Te Puede Interesar

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira
Polémica

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete