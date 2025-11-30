La emoción del presidente de Defensores y el recuerdo de sus fundadores, fallecidos en pandemia: "Daría lo que fuese porque estuvieran acá"

El ascenso de Defensores de Argentinos tiene una carga emocional tan grande como su propia historia. No es solo un logro deportivo, es un homenaje, un cierre simbólico, una herida que encuentra una forma de sanar. Por eso, cuando el presidente del club, Diego Álvarez , habló después del histórico triunfo ante Villa Hipódromo , no pudo evitar quebrarse. Es hijo de Mario Álvarez , uno de los dos fundadores fallecidos durante la pandemia de 2020, y el sueño cumplido tiene para él un significado profundo. “Sería el primer abrazo que hubiese dado en la cancha. Doy lo que fuese porque estuvieran acá”, dijo con la voz cargada de emoción.

Asegura que sintió su presencia en cada paso del camino que los llevó a lo más alto: “Estoy seguro de que estuvieron con nosotros desde el primer momento. Seguramente encaminaron todo para que esto se diera y para poner al club en lo más alto”. Y detrás de ese logro hay una historia de sacrificios que él mismo describió sin filtro: “Esto le costó un montón a Defensores, amanecidas, trabajo, plata. Somos un club humilde, venimos remándola hace mucho. Hoy estamos en Primera y pudimos coronar con un ascenso”.

Ese camino tiene nombre propio. Defensores de Argentinos nació el 30 de agosto del 2000 de la mano de Mario y Luis Álvarez, dos hermanos que querían crear un espacio de contención para los chicos del barrio. Les pusieron “Defensores de Argentinos” por el amor de Luis a Argentinos Juniors, sin imaginar que aquel sueño barrial se convertiría en una institución deportiva con identidad propia. En 2008 se afiliaron a la Liga Sanjuanina y desde entonces el crecimiento fue constante: fútbol 11, futsal, femenino, inferiores, hockey sobre césped. Todo sostenido por un sentido de pertenencia enorme, un legado familiar y un trabajo que nunca aflojó.

Pero la pandemia los golpeó de lleno. En pocas semanas, Mario y Luis murieron, dejando al club huérfano de sus creadores. Lo que pudo haber sido el final se transformó en un acto de resistencia: por estatuto, la presidencia quedó para Hernán Álvarez, hijo de Mario, quien con solo 32 años tuvo que tomar las riendas del club en plena tormenta. Su primo Diego, hijo de Luis, se convirtió en su sostén. Entre ambos reconstruyeron el proyecto desde el dolor, con la convicción de que rendirse no era opción.

Con el tiempo, Defensores se fortaleció. Futsal, fútbol, juveniles: llegaron títulos, finales, viajes, noches interminables de trabajo y una identidad que se aferró al barrio y al apellido Álvarez. Tras una asamblea, Diego pasó a ser presidente y Hernán quedó como secretario, sellando así un legado que se transmite de generación en generación.

Ese trabajo silencioso tuvo su recompensa: el club que nació entre charlas familiares, que sobrevivió a la ausencia más dura y que creció con amor, hoy celebra su ascenso a la categoría máxima del fútbol local. Por eso, para Diego, este no es solo un título. Es un abrazo que no llegó a tiempo, pero que de alguna manera se sintió igual. Es el sueño que Mario y Luis no pudieron ver, pero que sigue vivo en cada paso del Defe.