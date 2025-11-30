Córdoba suma su cuarto equipo en Primera, tras el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.

Adiós al ascenso Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Fútbol sanjuanino De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Los goles los convirtieron Luis Silba para el "Aurinegro", a los 18 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el cuadro cordobés, a los 40 del mismo período.

Por su parte, Federico Recalde se fue expulsado por doble amonestación, a los 36 minutos del complemento, y dejó a los locales con diez jugadores.

Los dirigidos por Iván Delfino consiguieron el ascenso a la Liga Profesional 2026 debido al resultado obtenido en la ida cuando, en condición de local, cuando lograron imponerse por 2-0 gracias a los tantos de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, Estudiantes de Rio Cuarto generó las ocasiones más claras de peligro y estuvo cerca de golpear primero, lo que hubiese significado el 3-0 global y prácticamente la definición de la serie.

No obstante, el guardameta del "Aurinegro", Yair Bonnin, se vistió de héroe y contuvo en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira para mantener el cero. Además, Federico Recalde, volante de los locales, se arrojó al suelo para tapar un remate sobre la línea por parte de Agustín Fontana.

De esta manera, el encuentro se fue al descanso con paridad en el resultado, pero con el cuadro visitante cómodo con el mismo producto del triunfo obtenido en la ida por 2-0, que lo dejó al borde del ascenso a la Liga Profesional.

Sin embargo, el cotejo recuperó dinamismo cuando, a los 18 minutos, apareció Luis "El Tanque" Silba con un remate de tijera para batir al guardameta Brian Olivera y dejar a su equipo a un gol de los penales.

En el mejor momento de Deportivo Madryn, Recalde debió abandonar el terreno de juego del Abel Sastre debido a que fue expulsado por doble amonestación por el árbitro Facundo Tello. El impacto por el hombre de menos tuvo rápida incidencia, dado que, a los cuatro minutos, los de Rio Cuarto encontraron el empate con gol de Agustín Morales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1995251886987837884&partner=&hide_thread=false ¡EMPATÓ EL LEÓN DEL IMPERIO!



A los 85', Morales puso el 1-1 ante #Madryn y el 3-1 en la final del reducido. pic.twitter.com/nW36J0oalu — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025

El final del duelo se vio afectado por incidentes que protagonizó la parcialidad local, que arrojó proyectiles hacia el terreno de juego. Acto seguido, la Policía debió intervenir para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Fuente: Cadena 3