domingo 30 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fiesta celeste

Córdoba suma su cuarto equipo en Primera, tras el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto

Los dirigidos por Iván Delfino consiguieron el ascenso a la Liga Profesional 2026 tras el 1-1 ante Deportivo Madryn y el resultado obtenido en la ida cuando, en condición de local, lograron imponerse por 2-0 ante los patagónicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Estudiantes de Río Cuarto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.

Lee además
de la ilusion a la gloria: defensores de argentinos vencio a villa hipodromo y ascendio por primera vez a primera
Fútbol sanjuanino

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera
Foto: Club Sportivo Desamparados.
Adiós al ascenso

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Los goles los convirtieron Luis Silba para el "Aurinegro", a los 18 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el cuadro cordobés, a los 40 del mismo período.

Por su parte, Federico Recalde se fue expulsado por doble amonestación, a los 36 minutos del complemento, y dejó a los locales con diez jugadores.

Los dirigidos por Iván Delfino consiguieron el ascenso a la Liga Profesional 2026 debido al resultado obtenido en la ida cuando, en condición de local, cuando lograron imponerse por 2-0 gracias a los tantos de Tomás González y Juan Antonini.

En el primer tiempo, Estudiantes de Rio Cuarto generó las ocasiones más claras de peligro y estuvo cerca de golpear primero, lo que hubiese significado el 3-0 global y prácticamente la definición de la serie.

No obstante, el guardameta del "Aurinegro", Yair Bonnin, se vistió de héroe y contuvo en tres oportunidades los remates del paraguayo Javier Ferreira para mantener el cero. Además, Federico Recalde, volante de los locales, se arrojó al suelo para tapar un remate sobre la línea por parte de Agustín Fontana.

De esta manera, el encuentro se fue al descanso con paridad en el resultado, pero con el cuadro visitante cómodo con el mismo producto del triunfo obtenido en la ida por 2-0, que lo dejó al borde del ascenso a la Liga Profesional.

Sin embargo, el cotejo recuperó dinamismo cuando, a los 18 minutos, apareció Luis "El Tanque" Silba con un remate de tijera para batir al guardameta Brian Olivera y dejar a su equipo a un gol de los penales.

En el mejor momento de Deportivo Madryn, Recalde debió abandonar el terreno de juego del Abel Sastre debido a que fue expulsado por doble amonestación por el árbitro Facundo Tello. El impacto por el hombre de menos tuvo rápida incidencia, dado que, a los cuatro minutos, los de Rio Cuarto encontraron el empate con gol de Agustín Morales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1995251886987837884&partner=&hide_thread=false

El final del duelo se vio afectado por incidentes que protagonizó la parcialidad local, que arrojó proyectiles hacia el terreno de juego. Acto seguido, la Policía debió intervenir para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Fuente: Cadena 3

Temas
Seguí leyendo

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis

Colapinto quedó 14° en Qatar y se lamentó: "No tengo confianza"

Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United tras casi 10 meses de baja

Inter Miami hizo historia y Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este

Sin chances matemáticas, Atenas y Marquesado se despidieron del Regional Amateur

Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores

River despidió a los héroes de Madrid: los emotivos videos

Baldazo de agua fría para Los Pumas: quedaron eliminados y lucharán por el quinto lugar del Seven de Dubai

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de la ilusion a la gloria: defensores de argentinos vencio a villa hipodromo y ascendio por primera vez a primera
Fútbol sanjuanino

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo
Mucho brillo

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Te Puede Interesar

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera
Fútbol sanjuanino

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos video
Tiempo Pregunta

Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos

Foto: Club Sportivo Desamparados.
Adiós al ascenso

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Ani, con un top verde y una hermosa sonrisa en el centro de la imagen, durante uno de los encuentros que ha tenido con el programa Pantera.
Un viaje hacia una misma

Las sanjuaninas y una llamativa cita con la sensualidad

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis
Torneo Clausura

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis