Boca, de fiesta: le ganó a Argentinos, sumó su sexto triunfo al hilo y pasó a semis del Clausura

Otra vez, la alegría invadió La Bombonera. Boca volvió a mostrar su mejor versión y selló una clasificación clave. Derrotó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Con gol de Ayrton Costa, el Xeneize superó al conjunto dirigido por Nicolás Diez en La Bombonera. Accedió a la siguiente ronda y ahora espera por el ganador de la llave de Racing-Tigre.
El gol llegó temprano, a los cuatro minutos, cuando Ayrton Costa aprovechó un rebote que dejó el arquero del Bicho, tras el centro de Leandro Paredes y el posterior remate de Merentiel. El tanto desató la fiesta Xeneize desde el arranque.
A partir de allí, el equipo de Claudio Úbeda manejó los tiempos y sostuvo la ventaja gracias a la figura de Agustín Marchesín, que tuvo intervenciones determinantes para evitar el empate del Bicho. Con autoridad y oficio, Boca sostuvo el 1-0 hasta el final y quedó a la espera del ganador entre Racing y Tigre para conocer a su próximo rival.
El triunfo no fue uno más: significó el sexto consecutivo para el Xeneize, la mejor racha en el plano local desde 2017. En esta seguidilla superó a Barracas Central (3-1), Estudiantes de La Plata (2-1), River (2-0), Tigre (2-0) y Talleres de Córdoba (2-0). Una cosecha perfecta que lo vuelve a instalar como serio candidato en la recta final del torneo.