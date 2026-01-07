Un ex dirigente de Desamparados explotó contra la nueva comisión: "El club estaría en acefalia"

El presente de Sportivo Desamparados atraviesa horas de máxima tensión y preocupación. En medio de un escenario cargado de incertidumbre, un periodista y ex dirigente del club salió con los tapones de punta contra la actual Comisión Directiva y advirtió que la institución del barrio Patricias Sanjuaninas se encuentra en una situación límite. "El club está en acefalia", disparó sin tapujos en sus redes sociales.

Se trata de Daniel Solar, quien fue vocal suplente en la lista encabezada por Augusto “Tato” Pérez , y que en las últimas horas utilizó sus redes sociales para realizar un durísimo descargo contra la conducción que preside Martín Sassul .

El malestar se desató luego de la renuncia del vicepresidente Raúl Sánchez, a la que se sumó, según trascendió, una segunda dimisión dentro de la Comisión Directiva: la del secretario de Actas, Darío Arias. Estas salidas encendieron las alarmas en el mundo puyutano y dejaron al descubierto un delicado momento institucional.

En su publicación, Solar fue contundente: qué dijo.

"La situación por estas horas en el Club Sportivo Desamparados es desesperante e increíble. No solamente renunció el ahora ex vicepresidente, Raúl Sánchez, sino que también se habría sumado con su renuncia el secretario de Actas, Darío Arias”.

El periodista explicó que estas bajas generan un vacío de poder que, de acuerdo al Estatuto del club, podrían derivar en una acefalía dirigencial. Según detalló, el presidente Martín Sassul se encuentra de vacaciones, y quien debía reemplazarlo era el vicepresidente, hoy ya alejado del cargo. En la línea sucesoria aparece el vocal primero, Lucas Ceballos, quien también estaría ausente por vacaciones.

"Los muchachos por estas horas deberán releer el Estatuto y ver quién sigue en la sucesión para evitar que siga la institución en acefalía", expresó Solar, remarcando la gravedad del momento.

El mensaje del periodista y ex dirigente en redes sociales: