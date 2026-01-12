lunes 12 de enero 2026

Sin filtro

Chiqui Tapia, de vacaciones en Mar del Plata y despreocupado sobre las denuncias a la AFA: "No le doy bola"

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino eligió la costa para afrontar los calurosos días de verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La AFA y sus dos referentes, el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, atraviesan varios frentes judiciales. Chiqui apareció públicamente. "Tranquilo, no estoy imputado, nada”, se defendió. "Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente", aseguró desde uno de los balnearios de Punta Mogotes.

"No le doy bola a lo otro, es lo mediático", afirmó en diálogo con el sitio web del diario La Nación.

Tapia apareció en el balneario 12 de Punta Mogotes, un lugar típico de personajes del fútbol que mantiene esa característica pese a que desde antes de la pandemia Mar del Plata dejó de ser sede de los torneos de verano. Allí, recibió muchas muestras de apoyo, de personas que se le acercan para pedirle fotos. "Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos, tengo las rodillas a la miseria", contó en la entrevista.

Incluso, se difundió un video en el que se ve el afecto de la gente con la que se cruzaba y que le cantaron "dale campeón". También, se observó una imagen de Tapia junto a Carlos Bianco, jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Recordar: el dirigente es titular del Ceamse, designado por el jefe del ejecutivo bonaerense.

Este mismo lunes, la AFA difundió un comunicado para negar que no se haya entregado la donación correspondiente al hospital Penna de Bahía Blanca por el amistoso a beneficio del último año, en Huracán. De todas maneras, las causas judiciales son reales, como una por retención de aportes.

