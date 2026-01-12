Debut de los sanjuaninos en la Liga Nacional de Voley masculina

Arrancó una nueva Liga Nacional de Voley, certamen que el año pasado tuvo como campeón al elenco de UPCN, y en esta oportunidad cuenta con la participación de dos sanjuaninos: Obras y UPCN, nuevamente.

En el debut, los equipos que representan a la provincia no pudieron concretar buenos resultados ya que de los cuatro partidos solo hubo una victoria. El elenco de obras debutó ante Rowing con quien cayó por 3 a 0, mientras que en el segundo encuentro pudo llevarse al menos dos puntos, tras la victoria en tie briek ante Echagüe.

Por otro lado, UVT no pudo hacer pie en Paraná tras caer en los dos encuentros, primero ante Echagüe 1-3 un día después ante Rowing por 0-3.

Esta semana la gotita y el elenco azulgrana les tocará competir de local. Será ente Libertad de San Jerónimo y Villa Dora, los día jueves y viernes. El escenario será la cancha de UVT, lugar elegido para que los dos equipos jueguen su partidos de local.