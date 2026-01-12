lunes 12 de enero 2026

Bombazo: despidieron a Xabi Alonso del Real Madrid

El Merengue se quedó sin entrenador tras la derrota frente a Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se terminó el ciclo de Xabi Alonso en Real Madrid. El entrenador fue despedido y dejará su cargo luego de la dolorosa derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, este domingo en Arabia Saudita. Álvaro Arbeloa, DT del Castilla, será su reemplazante.

Según advirtió la institución a través de un comunicado oficial este lunes, la decisión fue "de mutuo acuerdo" y también remarcaron que el director técnico "siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo".

"Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", afirmaron. Y añadieron: "Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Más allá de que apenas terminó el partido el DT afirmó que buscaba "mirar hacia adelante", Florentino Pérez -presidente de la institución- decidió ponerle punto final a su etapa al frente del equipo tras apenas siete meses. El Merengue tuvo un andar irregular en la Champions League (está séptimo) y tampoco se acerca al Barcelona en la cima de La Liga (es su escolta, a 4 puntos). La derrota en la Supercopa de España fue la gota que rebalsó el vaso y el mandatario resolvió despedirlo.

De esta manera, se termina el ciclo de Xabi Alonso, quien había hecho historia en el Bayer Leverkusen de Alemania pero no pudo afianzarse por completo en Real Madrid. En su etapa, cosechó 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. No fue suficiente. Ahora, el equipo Merengue, lleno de estrellas y con el argentino Franco Mastantuono en sus filas, quedará a cargo de Álvaro Arbeloa, DT del Castilla.

"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", afirmaron en un comunicado oficial. Y añadieron: "Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

