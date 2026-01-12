lunes 12 de enero 2026

Imparables

Benavides y el sanjuanino Sisterna, otra vez entre los mejores diez del Dakar en un lunes brillante para los argentinos

Después de la victoria del domingo, el binomio volvió a ser protagonistas en la octava etapa del Dakar 2026. Fue una jornada redonda para los argentinos, con Luciano Benavides como gran figura al adueñarse de la clasificación de motos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
c0d84314ff438210521b97fa6e513830_XL

El Dakar 2026 tuvo un lunes cargado de protagonismo argentino y, una vez más, entre los flashes aparecieron Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna. La dupla, que venía de ganar la etapa del domingo en Challenger, volvió a meterse entre los mejores al finalizar en el 8.º puesto de la exigente octava jornada disputada entre los imponentes paisajes de Wadi ad-Dawasir. Pese al buen rendimiento, permanecen 12.º en la general, aún lejos de la pelea por la punta tras su reciente paso a esta categoría, aunque firmes y competitivos en cada salida al desierto.

La etapa, que tuvo 483 kilómetros cronometrados, dejó un capítulo histórico para el deporte argentino: Luciano Benavides se impuso nuevamente en motos y trepó a lo más alto de la general. El salteño de 30 años, con la KTM número 77, sumó su segunda victoria consecutiva y la tercera en esta edición, un resultado que lo dejó 10 segundos por encima de su compañero Daniel Sanders. “Todavía no lo puedo creer… es la primera vez que me pongo líder del Dakar”, dijo emocionado, justo antes de afrontar la temible etapa maratón.

En motos también destacaron otros compatriotas: Juan Santiago Rostan cerró el día en el puesto 29.º y marcha 26.º en la general, mientras que Leonardo Cola quedó 37.º en el acumulado.

La categoría Challenger volvió a tener fuerte peso nacional. Augusto Sanz, navegante de Puck Klaassen, celebró su segunda victoria de etapa y se mantiene quinto en la general. La dupla Nicolás Cavigliasso–Valentina Pertegarini terminó sexta y achicó diferencias con el líder Pau Navarro, quedando a solo 2 minutos y 2 segundos en una pelea directa por recuperar la corona de 2025.

Otros resultados destacados: el binomio Bruno Jacomy–Lucas del Río fue 12.º en el día y se sostiene tercero en la general, mientras que David Zille y Sebastián Cesana treparon al cuarto puesto del acumulado tras un gran cuarto lugar en esta etapa.

En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi acariciaron el triunfo al quedarse a 46 segundos del líder Brock Heger, lo que los deja sextos en la general. Muy cerca vienen Manuel Andújar y Andrés Frini, quintos tras un sólido rendimiento.

La acción también dejó un capítulo caliente en los autos, donde Nasser Al Attiyah (Dacia) sigue dominando el clasificador a pesar de cerrar el día en el quinto lugar. El sudafricano Saood Variawa sorprendió con una victoria ajustadísima por apenas tres segundos, mientras que la dureza del terreno quedó en evidencia con el fuerte accidente del portugués Gonçalo Guerreiro en SSV, quien debió ser evacuado en helicóptero por sospecha de fractura.

Ahora, el Dakar entra en una de sus fases más temidas: este martes arranca la etapa maratón, con 410 kilómetros de especial hacia un campamento en pleno desierto, sin asistencia mecánica y con los pilotos obligados a gestionar cada tornillo de sus máquinas. El desafío promete ser decisivo.

La competencia puede seguirse en vivo en Argentina por América TV (Canal 9 de Flow, 120/1123 en DirecTV y 15/1015 en Telecentro).

