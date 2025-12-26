Imputaron al "Chiqui" Tapia y Toviggino por una millonaria deuda previsional en la AFA

La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino quedó formalmente bajo investigación judicial. El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial resolvió imputar a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino , presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, en el marco de una causa que indaga una presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a trabajadores de la entidad y de clubes afiliados.

La presentación fue realizada ante el juez Diego Amarante y tiene como eje central una deuda previsional que, de acuerdo con la denuncia, superaría los $19.000 millones. Se trata de un avance significativo en el expediente, ya que es la primera vez que ambos dirigentes quedan formalmente imputados por este tipo de maniobras.

image

Según información surgida del ámbito judicial, la investigación se inició tras una denuncia elevada por el área jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador. Allí se advirtió que la AFA habría descontado aportes a sus empleados sin realizar el ingreso de esos fondos a la seguridad social dentro de los plazos que fija la normativa vigente.

Para el fiscal, los hechos bajo análisis encuadran en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que contemplan sanciones por la retención indebida de impuestos y contribuciones. En ese marco, Navas Rial atribuyó responsabilidad directa a Tapia por su función como máxima autoridad de la AFA y por estar a cargo de la administración de la clave fiscal de la entidad.

El requerimiento de instrucción también deja abierta la puerta a una ampliación del universo de investigados. El fiscal consideró que, dada la envergadura económica de la asociación y el volumen de dinero involucrado, resulta necesario profundizar la pesquisa sobre otros dirigentes y actores vinculados a la estructura societaria que rodea a la AFA. En ese contexto, mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la investigación, tendrían nexos con el tesorero Pablo Toviggino.

Este expediente se suma a otras dos causas que se activaron en los últimos días y que ponen en una situación comprometida a la conducción del fútbol argentino. En paralelo, la Justicia analiza distintos procesos por presuntas irregularidades financieras que involucran a Tapia y a su entorno más cercano, y que podrían derivar en nuevas imputaciones o eventuales procesamientos si se confirman los delitos investigados.