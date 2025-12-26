El nuevo parte médico de Cristina Kirchner revela por qué seguirá internada

Cristina Kirchner todavía no supera el íleo posoperatorio y seguirá internada en el sanatorio Otamendi. Así lo informaron este viernes las autoridades de ese centro médico, donde la expresidenta lleva alojada seis días por un cuadro de apendicitis.

Nuevo parte médico Cristina Kirchner está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada", detallaron.

"La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", añadieron sobre la situación por la que Cristina Kirchner tuvo que pasar Navidad dentro del sanatorio.

Y precisaron: "Continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo".

Cristina Kirchner dejó el sábado 20 de diciembre la casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria tras la condena por corrupción e ingresó al Otamendi por una apendicitis. Esa misma noche la operaron, en una intervención que -desde el entorno de la exvice- calificaron como sin complicaciones.

Este miércoles, en tanto, presentó síntomas "compatibles con íleo posoperatorio". Una tomografía computada de abdomen confirmó ese diagnóstico, que sigue aquejando a la expresidenta.

El íleo puede ocurrir después de una intervención en el apéndice o el intestino, cuando “se maniobra el intestino y eso genera a veces una detención del tránsito del intestino", le explicaron a Clarín.

"La infección y la peritonitis también a veces lo detienen", profundizó el doctor Lisandro Pereyra, médico gastroenterólogo del Hospital Alemán.

"No es que se obstruye, no es que hay un área cerrada y que detiene el intestino, sino que solamente se paraliza el movimiento, se pone en stop el intestino, muchas veces porque se lo manipuló en la cirugía o por la infección misma", siguió el especialista, que también sostuvo que el "freno" a la actividad del intestino puede surgir por el suministro de analgésicos.

La cirugía que le practicaron el sábado es la cuarta a la que tuvo que ser sometida en los últimos años.

En 2012 le extrajeron la glándula tiroides por un supuesto "carcinoma papilar de tiroides" que después devino en "adenomas foliculares” y que terminó siendo un "falso positivo".

En octubre de 2013, en tanto, la operaron por un hematoma subdural, luego de que le detectaran un coágulo entre el cerebro y el cráneo producto de un golpe sufrido dos meses antes.

Por última, la última intervención antes de la que le practicaron ahora tuvo lugar en 2021. Esa vez le hicieron una histerectomía completa, un "procedimiento ginecológico programado" vía laparoscopía, según informaron por entonces en un parte médico que no precisó los motivos de la operación.

