viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lenta recuperación

El nuevo parte médico de Cristina Kirchner revela por qué seguirá internada

Así lo informaron las autoridades del sanatorio Otamendi, donde se encuentra la expresidenta. Lleva seis días internada por un cuadro de apendicitis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi.

La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi.

Cristina Kirchner todavía no supera el íleo posoperatorio y seguirá internada en el sanatorio Otamendi. Así lo informaron este viernes las autoridades de ese centro médico, donde la expresidenta lleva alojada seis días por un cuadro de apendicitis.

Lee además
Cristina Kirchner evoluciona bien de su operación de apendicitis.
Nuevo parte médico

Cristina Kirchner está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada
Militantes de la Cámpora muestra su apoyo a Cristina Kirchner en la puesta del Hospital Otamendi.
En evolución

Cristina Kirchner, internada: qué dice el parte médico tras la operación de apendicitis

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada", detallaron.

"La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", añadieron sobre la situación por la que Cristina Kirchner tuvo que pasar Navidad dentro del sanatorio.

Y precisaron: "Continúa con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos. Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo".

Cristina Kirchner dejó el sábado 20 de diciembre la casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria tras la condena por corrupción e ingresó al Otamendi por una apendicitis. Esa misma noche la operaron, en una intervención que -desde el entorno de la exvice- calificaron como sin complicaciones.

Este miércoles, en tanto, presentó síntomas "compatibles con íleo posoperatorio". Una tomografía computada de abdomen confirmó ese diagnóstico, que sigue aquejando a la expresidenta.

El íleo puede ocurrir después de una intervención en el apéndice o el intestino, cuando “se maniobra el intestino y eso genera a veces una detención del tránsito del intestino", le explicaron a Clarín.

"La infección y la peritonitis también a veces lo detienen", profundizó el doctor Lisandro Pereyra, médico gastroenterólogo del Hospital Alemán.

"No es que se obstruye, no es que hay un área cerrada y que detiene el intestino, sino que solamente se paraliza el movimiento, se pone en stop el intestino, muchas veces porque se lo manipuló en la cirugía o por la infección misma", siguió el especialista, que también sostuvo que el "freno" a la actividad del intestino puede surgir por el suministro de analgésicos.

La cirugía que le practicaron el sábado es la cuarta a la que tuvo que ser sometida en los últimos años.

En 2012 le extrajeron la glándula tiroides por un supuesto "carcinoma papilar de tiroides" que después devino en "adenomas foliculares” y que terminó siendo un "falso positivo".

En octubre de 2013, en tanto, la operaron por un hematoma subdural, luego de que le detectaran un coágulo entre el cerebro y el cráneo producto de un golpe sufrido dos meses antes.

Por última, la última intervención antes de la que le practicaron ahora tuvo lugar en 2021. Esa vez le hicieron una histerectomía completa, un "procedimiento ginecológico programado" vía laparoscopía, según informaron por entonces en un parte médico que no precisó los motivos de la operación.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner, autorizada para salir a la terraza pero con un régimen de visitas más rígido

Cristina Kirchner, otra vez contra la política económica de Javier Milei: "No le encuentra el agujero al mate"

El kirchnerismo mendocino rompió con los intendentes y va por afuera del PJ en las elecciones

Catequesis, a marzo: el insólito error de la diputada libertaria Juliana Santillán en su mensaje por Navidad

Asesinan a cuchilladas a un joven en una pelea callejera: hay dos detenidos por el crimen

Tragedia en Navidad: una niña murió ahogada en una pileta domiciliaria

Violento episodio en Mendoza: investigan un femicidio seguido de suicidio por la muerte de una pareja

La ANMAT prohibió unos productos de limpieza por comprometer la seguridad sanitaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Uno por uno, los feriados y fines de semana largos de 2026.
Para agendar

Feriados 2026: confirman tres días no laborables y más fines de semana extralargos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Te Puede Interesar

El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Con ese apodo! Atraparon a Judas por un robo en un cementerio de Rawson
Comisaría 35°

¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Puente de la Villa Calingasta: el Municipio difundió imágenes que muestran grietas en la estructura y advirtió sobre los riesgos del paso de camiones mineros de Hualilán.
Conflicto

En Calingasta vuelve la tensión con el Gobierno provincial por los camiones de Hualilán: ahora, las grietas del puente

Atrapan al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito
Tras las reja

Atrapan al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito