viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

En Calingasta vuelve la tensión con el Gobierno provincial por los camiones de Hualilán: ahora, las grietas del puente

La Municipalidad de Calingasta volvió a marcar diferencias con la provincia por la logística que se le autorizó a la mina Hualilán para traer mineral desde Ullum.

Por Elizabeth Pérez
Puente de la Villa Calingasta: el Municipio difundió imágenes que muestran grietas en la estructura y advirtió sobre los riesgos del paso de camiones mineros de Hualilán.

Puente de la Villa Calingasta: el Municipio difundió imágenes que muestran grietas en la estructura y advirtió sobre los riesgos del paso de camiones mineros de Hualilán.

image
image
image

Está visto que traer el mineral con oro de la mina Hualilán en Ullum a la planta de procesamiento Casposo en Calingasta no será fácil, y seguirán los contrapuntos políticos. Tras el aval provincial al plan logístico, la Municipalidad de Calingasta difundió este viernes un duro comunicado en el que alerta por el deterioro del puente histórico y cuestiona el paso de camiones de alto tonelaje.

Lee además
Camiones por la ruta principal de la villa de Calingasta. Los vecinos no quieren que los camiones de Hualilán pasen por allí. 
Conflicto sin fin

Marchas y contramarchas: un nuevo capítulo en el caos político en Calingasta por el camino minero de Hualilán
Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones. 
Autorización oficial

Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

La polémica surgió luego de que Tiempo de San Juan publicó la decisión del Gobierno provincial de autorizar un esquema transitorio para el tránsito de camiones mineros provenientes de la mina Hualilán en Ullum, por dicho puente en Calingasta.

De nuevo, la Municipalidad, de diferente color político a la gestión provincial, salió a marcar diferencias al difundir un comunicado en sus redes sociales oficiales el que advierte sobre el estado crítico del puente histórico de Villa Calingasta y reclama priorizar la seguridad de la comunidad.

Lo llamativo fue que la comuna acompañó el comunicado con fotos midiendo con un centímetro el tamaño de las grietas que tiene el puente.

image

Puente viejo

Desde el Municipio aclararon que acompañan el desarrollo de la actividad minera y de las actividades productivas, pero subrayaron que ese crecimiento “debe ser responsable y compatible con la vida cotidiana”. En ese marco, pusieron el foco en el puente inaugurado en 1936, una estructura con más de 88 años de antigüedad que hoy presenta signos visibles de deterioro.

Según indicaron, este tipo de infraestructuras tiene una vida útil estimada de 50 años, plazo que ya fue ampliamente superado. Incluso, acompañaron el comunicado con imágenes en las que se observa la medición de grietas en la estructura, como forma de graficar el estado actual del paso clave para la conectividad del departamento.

La decisión oficial sobre el camino

El pronunciamiento municipal llega luego de que se informara que, hasta tanto se construya el puente alternativo tipo Bailey, los camiones de la mina Hualilán podrían utilizar el puente existente bajo ciertas condiciones: los camiones deberán llevar una carga reducida.

Otro punto que generó ruido en el municipio fue el trazado del recorrido. Mientras desde el gobierno provincial se habló de un tránsito “por fuera del casco urbano”, el Municipio aclaró que la localidad de Alcaparroza donde se ubica el by pass que se le autorizó a usar a Hualilán, es también zona urbana y que ese dato debe ser tenido en cuenta al evaluar impactos y recorridos.

Además, la Municipalidad cuestionó que no se haya contemplado la alternativa que propuso la intendencia que fue usar la ruta de El Puntudo (Ruta Provincial 425), opción que, según sostienen, habría reducido el impacto sobre la única vía que conecta Calingasta con la capital sanjuanina.

image

Desde el Ejecutivo municipal también insistieron en que no cuentan con información oficial ni acceso a los estudios técnicos sobre el estado del puente, aunque el tema fue abordado en una reunión de trabajo que contó con la participación del intendente Sebastián Carbajal, autoridades del Concejo Deliberante y funcionarios del área de Minería.

Lo cierto es que el nuevo comunicado deja en claro que el debate por el paso de los camiones mineros en aquel departamento está lejos de cerrarse.

Temas
Seguí leyendo

El gigante del cobre sanjuanino que no despierta tras medio siglo de anuncios fallidos

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

Orrego celebró el avance de una agenda para que provincias como San Juan recuperen el control de sus recursos naturales

Silencio y sorpresa: lo que se escucha sobre la repentina salida de Ricardo Martínez de la conducción de Gualcamayo

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Te Puede Interesar

El sistema de “encapsulamiento” organiza a los vehículos en paradores estratégicos antes de avanzar hacia el paso Cristo Redentor, con el objetivo de evitar demoras y situaciones de riesgo en la alta montaña al cruzar a Chile.
Para tener en cuenta

Lo que deben saber los sanjuaninos que van a Chile: así funciona el "encapsulamiento" para cruzar por Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Con ese apodo! Atraparon a Judas por un robo en un cementerio de Rawson
Comisaría 35°

¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Puente de la Villa Calingasta: el Municipio difundió imágenes que muestran grietas en la estructura y advirtió sobre los riesgos del paso de camiones mineros de Hualilán.
Conflicto

En Calingasta vuelve la tensión con el Gobierno provincial por los camiones de Hualilán: ahora, las grietas del puente

Atrapan al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito
Tras las reja

Atrapan al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito