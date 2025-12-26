En Calingasta vuelve la tensión con el Gobierno provincial por los camiones de Hualilán: ahora, las grietas del puente

Puente de la Villa Calingasta: el Municipio difundió imágenes que muestran grietas en la estructura y advirtió sobre los riesgos del paso de camiones mineros de Hualilán.

Está visto que traer el mineral con oro de la mina Hualilán en Ullum a la planta de procesamiento Casposo en Calingasta no será fácil, y seguirán los contrapuntos políticos. Tras el aval provincial al plan logístico, la Municipalidad de Calingasta difundió este viernes un duro comunicado en el que alerta por el deterioro del puente histórico y cuestiona el paso de camiones de alto tonelaje.

La polémica surgió luego de que Tiempo de San Juan publicó la decisión del Gobierno provincial de autorizar un esquema transitorio para el tránsito de camiones mineros provenientes de la mina Hualilán en Ullum, por dicho puente en Calingasta.

De nuevo, la Municipalidad, de diferente color político a la gestión provincial, salió a marcar diferencias al difundir un comunicado en sus redes sociales oficiales el que advierte sobre el estado crítico del puente histórico de Villa Calingasta y reclama priorizar la seguridad de la comunidad.

Lo llamativo fue que la comuna acompañó el comunicado con fotos midiendo con un centímetro el tamaño de las grietas que tiene el puente.

image

Puente viejo

Desde el Municipio aclararon que acompañan el desarrollo de la actividad minera y de las actividades productivas, pero subrayaron que ese crecimiento “debe ser responsable y compatible con la vida cotidiana”. En ese marco, pusieron el foco en el puente inaugurado en 1936, una estructura con más de 88 años de antigüedad que hoy presenta signos visibles de deterioro.

Según indicaron, este tipo de infraestructuras tiene una vida útil estimada de 50 años, plazo que ya fue ampliamente superado. Incluso, acompañaron el comunicado con imágenes en las que se observa la medición de grietas en la estructura, como forma de graficar el estado actual del paso clave para la conectividad del departamento.

La decisión oficial sobre el camino

El pronunciamiento municipal llega luego de que se informara que, hasta tanto se construya el puente alternativo tipo Bailey, los camiones de la mina Hualilán podrían utilizar el puente existente bajo ciertas condiciones: los camiones deberán llevar una carga reducida.

Otro punto que generó ruido en el municipio fue el trazado del recorrido. Mientras desde el gobierno provincial se habló de un tránsito “por fuera del casco urbano”, el Municipio aclaró que la localidad de Alcaparroza donde se ubica el by pass que se le autorizó a usar a Hualilán, es también zona urbana y que ese dato debe ser tenido en cuenta al evaluar impactos y recorridos.

Además, la Municipalidad cuestionó que no se haya contemplado la alternativa que propuso la intendencia que fue usar la ruta de El Puntudo (Ruta Provincial 425), opción que, según sostienen, habría reducido el impacto sobre la única vía que conecta Calingasta con la capital sanjuanina.

image

Desde el Ejecutivo municipal también insistieron en que no cuentan con información oficial ni acceso a los estudios técnicos sobre el estado del puente, aunque el tema fue abordado en una reunión de trabajo que contó con la participación del intendente Sebastián Carbajal, autoridades del Concejo Deliberante y funcionarios del área de Minería.

Lo cierto es que el nuevo comunicado deja en claro que el debate por el paso de los camiones mineros en aquel departamento está lejos de cerrarse.