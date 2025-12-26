viernes 26 de diciembre 2025

Juicio abreviado

"El Samuelito", el terror de los taxistas, irá al Penal de Chimbas tras dos robos con pocas horas de diferencia

La condena se dictó tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa por dos asaltos ocurridos en septiembre en Santa Lucía. Las víctimas fueron choferes de transporte que denunciaron los hechos mientras trabajaban.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El joven conocido como “El Samuelito” o “El Tano”, señalado como uno de los principales dolores de cabeza para taxistas y remiseros de Santa Lucía, fue condenado a prisión efectiva y será trasladado al Penal de Chimbas. La resolución se conoció este viernes, tras un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y el imputado.

Según se ventiló en audiencia, Samuel Amir Flores fue hallado responsable de dos hechos de robo simple cometidos en concurso real, ocurridos con apenas horas de diferencia. El primero se registró durante la mañana del 23 de septiembre, cuando abordó a un taxista dentro del barrio Noreste III. Tras subir al asiento del acompañante, tomó la llave del vehículo para obligarlo a detener la marcha y le arrebató el teléfono celular, para luego escapar a pie por el interior del barrio.

image
El fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El segundo episodio ocurrió al día siguiente, en horas tempranas. En esa ocasión, Flores solicitó un viaje mediante una aplicación de transporte utilizando un nombre falso. Cuando el remis llegó al punto acordado, el joven subió al auto y le robó al chofer su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, dándose nuevamente a la fuga hacia el mismo barrio.

Por estos hechos, la Justicia sanjuanina condenó a Flores a un año de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente, en calidad de autor penalmente responsable.

image
El juez de garant&iacute;as Diego Manuel Sanz.

La detención del acusado se había concretado a fines de septiembre, tras una serie de allanamientos realizados por personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, luego de denuncias realizadas por choferes de Remis Oeste. En esos procedimientos se secuestraron varios teléfonos celulares y una prenda de vestir que habría sido utilizada durante los asaltos. Un presunto cómplice logró escapar y continúa siendo buscado por la Policía.

Los fiscales de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica y Miguel Ángel Gay, intervinieron en la investigación de los hechos.

image
El Samuelito frente al juez.

