Atrapan al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito

La Brigada de Investigaciones Sur de la Policía detuvo al ladrón que robó en una estación de servicio de Pocito , luego de ser identificado mediante las cámaras de seguridad del lugar. Según apuntaron las fuentes, el sujeto se llevó dinero en efectivo de la YPF y escapó con el botín.

Grave Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Comisaría 35° ¡Con ese apodo! Atraparon a "Judas" por un robo en un cementerio de Rawson

El hecho ocurrió el 17 de diciembre, cuando el encargado de la estación advirtió el faltante de dinero en efectivo en una de las oficinas. Al revisar las grabaciones, se observó a un sujeto que ingresó al sector administrativo y sustrajo el dinero aprovechando que los empleados se encontraban atendiendo al público.

A partir del análisis de las imágenes y otras tareas investigativas, el personal policial logró identificar al autor del robo y establecer su paradero. Con un mandato judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio La Estación, en Rawson, donde fue detenido Delgado, conocido como “el Gordo”, quien cuenta con un frondoso prontuario policial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil Volkswagen Bora que habría sido utilizado para cometer el ilícito, además de las prendas de vestir usadas al momento del robo y el dinero denunciado como sustraído.