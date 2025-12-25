jueves 25 de diciembre 2025

En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

El conductor de Ahora Caigo llegó a San Juan para esperar el año nuevo y aprovechó el calorcito para 'piletearla'

Por Redacción Tiempo de San Juan
Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.

Darío Barassi empezó la Navidad en Buenos Aires, brindó y en la mañana de este jueves aterrizó en San Juan con toda su familia para encarar la recta final del 2025.

El conductor de Ahora Caigo llegó a la Provincia para esperar el año nuevo y de paso aprovechar el sol y el calorcito para compartir pileta con su esposa Luly y sus pequeñas Emilia e Inés.

BARASSI

En su cuenta de Instragram, Barassi compartió algunas historias en las que se los ve disfrutando del verano en Zonda, rincón del mapa sanjuanino en la reside la familia de su esposa.

Ha pasado un mes de la última vez que vino por sus pagos, ya que vale recordar que fue el gran promotor de la Fiesta Nacional del Sol, incluso estuvo en la jornada inaugural en el Velódromo Vicente Chancay.

Por Jorge Balmaceda Bucci

