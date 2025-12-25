Lujo total: así fue la Navidad de la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron una Navidad marcada por el lujo, la calidez familiar y una cuidada puesta en escena que no pasó desapercibida en redes sociales. A través de una serie de imágenes compartidas en sus perfiles, la actriz abrió las puertas de la intimidad de su hogar y mostró cómo vivieron la Nochebuena junto a sus hijos y su círculo más cercano.

Rodeada de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, la China dejó ver distintos momentos de la velada, donde la decoración de la mansión, la alegría de los chicos y la complicidad con Icardi fueron protagonistas absolutos. Si bien las hijas del futbolista con Wanda Nara también participaron del festejo, no aparecieron en las publicaciones para evitar conflictos judiciales.

La decoración fue uno de los grandes ejes de la celebración. En el hall de entrada, un imponente árbol de Navidad adornado con esferas rojas, moños, guirnaldas luminosas y tarjetas manuscritas concentró todas las miradas. A su alrededor, regalos, faroles con velas encendidas y detalles cuidadosamente elegidos reforzaron el clima festivo. En una de las postales, Magnolia aparece corriendo frente al árbol, mientras la China posa sonriente con un vestido corto floral de tirantes finos.

Otra imagen muestra a la actriz abrazada a Mauro Icardi al pie de una escalera con barandas negras, decorada con guirnaldas y lazos rojos. Él, elegante con camisa blanca y pantalón oscuro; ella, relajada y cómplice. El collage se completa con primeros planos cargados de ternura, como el de la China junto a Magnolia, ambas abrazadas y sonrientes bajo una iluminación cálida.

El living mantuvo la misma estética sofisticada: sofás blancos, almohadones rojos y blancos, plantas, velas encendidas sobre la mesa baja y dentro de la chimenea, creando una atmósfera íntima y acogedora. Allí, Amancio fue retratado descansando y sonriente, vestido con camisa blanca.

La mesa navideña también reflejó el espíritu de una celebración de alto nivel. Larga y vestida con mantel blanco, combinó platos dorados, copas de cristal y servilletas sujetas con cintas rojas. El centro de mesa, con velas rojas y follaje navideño, aportó un toque de sofisticación, mientras que a través del ventanal se podía ver el jardín decorado con luces, esferas y moños rojos.

Los chicos tuvieron su espacio especial. Amancio posó feliz mostrando una imagen con el uniforme del Galatasaray y una camiseta enmarcada con su nombre y un número que remite al histórico “9” de Icardi, rodeado de juguetes y un gran oso de peluche. Otra de las niñas apareció con un vestido verde oscuro frente al árbol, entre regalos y faroles de cristal.

La diversión se extendió al exterior de la casa, donde un gran castillo inflable con estética de golosinas y la palabra “Candy” decoró el jardín. Muñecos de duendes navideños y un cartel manuscrito con la frase “Pensaron que nos íbamos a ir ” sumaron humor y creatividad al festejo.

Por su parte, el futbolista también compartió imágenes en sus redes con videos de su mansión y la decoración navideña. Una escalera de película y un árbol de Navidad gigante fueron parte de las postales que el jugador del Galatasaray mostró. Algunas fotos fueron las mismas que las de la China.