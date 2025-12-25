jueves 25 de diciembre 2025

Farándula

Evangelina Anderson e Ian Lucas se dejaron de seguir en redes: ¿qué pasó?

Los participantes de MasterChef Celebrity protagonizaron a un momento en redes que dejó perplejos a los más curiosos.

Por Gabriel Agüero
image

Evangelina Anderson e Ian Lucas, los dos participantes de MasterChef Celebrity, protagonizaron un divertido momento en las últimas horas. Hicieron una maniobra que dejó perplejos y descolocados a los más curiosos.

Qué hicieron Ian Lucas y Evangelina Anderson

Es que los dos influencers dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales esperando el posible impacto que generaría en las redes.

Los periodistas de espectáculos se dieron cuenta al instante de esta situación en Instagram y le preguntaron a Evangelina si había vuelto con Martín Demichelis, ya que a ese mismo momento había reposteado una foto con él y sus hijos.

Esta respondió que nada que ver, que con su expareja seguía todo igual y sobre el unfollow con Ian era por una estrategia para ver que empezaban a decir en redes. Ella expresó: “Era por el shippeo. Nos dejamos de seguir porque queríamos ver si lo levantaban o no los medios”.

image
