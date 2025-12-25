Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.

Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado en La Serena, Chile, donde dos sujetos fueron filmados mientras robaban una camioneta a plena luz del día y a cara descubierta. El hecho ocurrió en una zona concurrida por la realización de una feria navideña y se suma a otros casos recientes que tuvieron como víctimas a familias sanjuaninas que se encontraban de vacaciones en el vecino país.

Fue durante la tarde de este miércoles, que dos individuos fueron grabados mientras sustraían una camioneta en las inmediaciones del Parque Espejo del Sol, en el sector de Las Cias, en La Serena, Chile. El episodio ocurrió en un espacio donde se desarrolla una importante feria navideña, con gran afluencia de público.

Según relataron quienes captaron las imágenes, una familia observó el momento en que ambas personas se encontraban dentro del vehículo forcejeando para ponerlo en marcha, luego de haber logrado subir al rodado. Más tarde, aún cuando saben que los están filmando, logran encenderlo y huyen del lugar.

De acuerdo a lo informado por el medio local "Laserena4", los testigos dieron aviso a Carabineros, aunque señalaron que la policía tardó demasiado en llegar al lugar.

El video resulta contundente: se puede ver con claridad cómo los sujetos realizan distintas maniobras para intentar robar el vehículo, a plena luz del día y sin ningún tipo de ocultamiento. Recién cuando uno de ellos advierte que está siendo filmado, se cubre parcialmente el rostro con un barbijo.

Preocupación entre turistas sanjuaninos

La difusión de estas imágenes no es un dato menor para los sanjuaninos, teniendo en cuenta que, en esta época del año, son muchos los que deciden cruzar la cordillera para pasar unos días de descanso en Chile. En ese contexto, en lo que va del mes ya se conocieron al menos dos casos de comprovincianos que sufrieron el robo de sus vehículos en La Serena.

El primero ocurrió el pasado 3 de diciembre y tuvo como protagonista a Miguel Rodríguez, quien relató su experiencia a Tiempo de San Juan. El sanjuanino contó que había dejado su camioneta en el estacionamiento del Jumbo, ubicado entre Easy y París, tras asegurarse de colocar traba volante y cerrar correctamente el vehículo. Sin embargo, horas más tarde, al regresar, la camioneta ya no estaba.

Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, pudo constatarse que alrededor de las 14:00 una banda organizada se llevó el rodado. “No hay ninguna esperanza de que la encuentren”, expresó Rodríguez, quien aseguró que estas bandas apuntan especialmente a camionetas con patente argentina, que luego serían trasladadas en contenedores hacia la frontera con Bolivia.

A pesar de lo ocurrido, Miguel destacó el buen trato recibido por las autoridades y la gente local, y recomendó a los turistas extremar precauciones: dejar los vehículos en lugares vigilados o directamente optar por transporte público o aplicaciones de movilidad.

Un segundo robo, aún más grave

El segundo caso salió a la luz hace apenas tres días y tuvo características aún más alarmantes. Una familia sanjuanina fue víctima de un robo durante la madrugada del lunes, dentro de un condominio privado ubicado sobre Avenida del Mar. En ese hecho, los delincuentes se llevaron una camioneta Toyota Hilux SRX y cerca de 3.500 dólares en efectivo, además de toda la documentación del vehículo.

Según relataron los damnificados, los ladrones actuaron con extrema rapidez: saltaron una reja perimetral, rompieron un vidrio, retiraron la traba volante y un fusible, y escaparon marcha atrás en menos de cinco minutos, incluso rompiendo el portón de salida del complejo, pese a la presencia de dos guardias de seguridad.

La familia sostiene que el robo no fue al azar y sospecha de una posible entrega, ya que desde el acceso no se podía ver el vehículo ni advertir que tenía patente argentina. El caso es investigado por Carabineros de Chile, mientras crece la preocupación entre los turistas argentinos que eligen La Serena como destino vacacional.

Las recomendaciones de la Embajada Argentina en Chile para evitar robos

A principios de diciembre, la Embajada argentina en Chile lanzó un aviso importante dirigido a todos los viajeros que crucen la cordillera durante la temporada estival 2025-2026. La advertencia central, y la que más resonó entre los sanjuaninos, tuvo que ver con la modalidad de robos que afecta especialmente a turistas argentinos.

Según el comunicado oficial, difundido en redes sociales, una de las situaciones delictivas más comunes es la pinchadura intencional de neumáticos para obligar al conductor a detenerse y así concretar el hurto.

Por eso, la Embajada recomienda no aceptar ayuda de desconocidos, elegir siempre estacionamientos privados, evitar dejar pertenencias a la vista y extremar cuidados en centros comerciales y lugares muy concurridos.

También se sugiere no usar el celular en la vía pública, una conducta que en Chile representa un riesgo mayor por el número de arrebatos reportados.

Además del apartado de seguridad, la Embajada difundió una serie de consejos generales para quienes ingresen a Chile por los pasos fronterizos terrestres:

Documentación en regla: Llevar DNI o pasaporte vigente; partidas o autorizaciones para viajar con menores; papeles del vehículo.

Alimentos prohibidos: no ingresar carne, frutas ni verduras frescas, que serán decomisadas. Se permite carne cocida.

Seguro médico internacional: se sugiere contar con cobertura para toda la estadía.

Armas prohibidas: entrar con armas o municiones implica una grave infracción que puede llevar a detención y arraigo por meses. No son válidos ni vigentes en Chile los permisos de legítimo usuario con validez en Argentina.

Medios de pago: preferir tarjetas de crédito o débito por sobre el efectivo.

