Antonela Roccuzzo reveló detalles de la Navidad de Leo Messi y su familia

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del capitán argentino compartió una serie de imágenes de la celebración en Rosario. Una mesa dulce espectacular y la previa de la cena fueron parte de su posteo. Mirá

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron una vez más la Navidad en Rosario, rodeados de su familia y afectos más cercanos. Como es habitual cada año, el capitán de la selección argentina eligió pasar las Fiestas en su ciudad natal, adonde llegó junto a su esposa y sus hijos hace poco más de una semana.

En esta oportunidad, fue Antonela quien se encargó de compartir los momentos más íntimos de la Nochebuena. A través de su cuenta de Instagram —seguida por casi 40 millones de personas— publicó una serie de imágenes bajo el mensaje “Feliz Navidad”, que rápidamente se viralizaron. Entre las fotos destacó una postal junto a Messi, sonrientes y elegantes, y otras que dejaron ver parte de la cuidada ambientación del festejo familiar.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la mesa preparada para la ocasión: larga, sobria y decorada con un estilo elegante. Pero el verdadero protagonista fue un video de la “mesa dulce”, que deslumbró a los seguidores por la gran variedad de chocolates y postres, un clásico infaltable en la celebración de los Messi-Roccuzzo.

Mientras disfruta de sus vacaciones en Rosario, Messi también tendría en agenda un breve viaje a Uruguay. Según informó el diario El País, el futbolista asistiría al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de su amigo Luis Suárez, que se celebrará en una exclusiva chacra de Villa Domus, en el departamento de Canelones. Si bien el viaje no fue confirmado oficialmente, la fuerte amistad entre ambas familias hace prever la presencia de Lionel y Antonela en el evento.

La cercanía entre los Messi y los Suárez va más allá de los protagonistas: Antonela Roccuzzo mantiene una relación muy estrecha con Sofía Balbi, esposa de “Lucho”, y los hijos de ambas parejas también comparten una gran amistad. Incluso, Thiago Messi y Benjamín Suárez juegan juntos en las divisiones juveniles del Inter Miami.

Messi cerró su temporada deportiva el pasado 6 de diciembre, cuando se consagró campeón de la MLS con Inter Miami tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps, siendo figura de la final. Luego participó del “GOAT Tour” en India junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, compromiso que finalizó el 15 de diciembre. Dos días más tarde, regresó a la Argentina y aterrizó en el Aeropuerto de Sauce Viejo, en Santa Fe, para comenzar su descanso familiar.

Entre los planes de estas vacaciones también figuraba un evento muy especial: el casamiento de María Sol, la hermana menor de Leo, con Tuli Arellano, aunque finalmente la celebración fue reprogramada. Mientras tanto, las imágenes navideñas compartidas por Antonela volvieron a confirmar que, para Messi, Rosario sigue siendo el lugar elegido para celebrar los momentos más importantes.

Embed - Antonela Roccuzzo on Instagram: "Feliz Navidad "
View this post on Instagram

