Nochebuena violenta: intentó defender a su sobrino de un ataque y terminó en el hospital

Un grave episodio de violencia se registró durante la Nochebuena , en el Médano de Oro , en Rawson, donde un hombre de 47 años resultó con heridas de consideración luego de intentar defender a su sobrino de una agresión de un grupo de sujetos. Por su intervención, recibió una paliza y terminó en el hospital .

El hecho ocurrió alrededor de las 22:49 en la intersección de calle Alfonzo XIII y Calle 13. Según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría Médano de Oro, el conflicto se inició cuando un joven de 22 años se desplazaba en una motocicleta junto a su prima de 12 años hacia un negocio cercano. En ese trayecto, ambos fueron sorprendidos por al menos cinco personas, identificadas como hermanos de los apellidos Arancibia y Morán, quienes trataron de agredir al conductor.

Ante la situación, el joven descendió del rodado y huyó para pedir ayuda, dejando a la menor y la motocicleta en el lugar. Minutos después regresó acompañado por su tío, Miguel Ángel Peña, quien enfrentó a la patota para proteger a su sobrino. Fue en ese momento cuando los agresores atacaron violentamente al hombre, golpeándolo con palos y una cadena, hasta hacerlo caer a una cuneta, para luego darse a la fuga.

Personal de emergencias médicas arribó al lugar y trasladó al herido al Hospital Rawson, donde quedó internado en estado crítico. La intervención estuvo a cargo del médico Jorge Tello.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica por el delito de lesiones, con intervención del ayudante fiscal de turno, Rodrigo Videla. Desde la fiscalía se dispuso que personal policial continúe con las actuaciones correspondientes, incluyendo la constatación del estado de salud del herido, la recepción de la denuncia, inspección ocular, relevamiento de cámaras de seguridad y la individualización de los presuntos agresores.