jueves 25 de diciembre 2025

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Desde el Colegio de Psicólogos dieron a conocer un comunicado en el que, según aseguran, no está autorizado para ejercer la profesión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan adviertieron sobre un caso de ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.

En los últimos días, el Colegio de Psicólogos de San Juan emitió una advertencia pública para alertar a la comunidad sobre una persona que estaría ejerciendo la psicología en la provincia sin contar con la matrícula profesional obligatoria, requisito indispensable para el ejercicio legal de la profesión.

A través de un comunicado oficial, el Colegio de Psicólogos de San Juan recordó que el ejercicio de la psicología en la provincia se encuentra regulado por el Digesto Jurídico 303-A, el cual establece que todo profesional debe estar debidamente matriculado para poder desempeñarse.

En ese marco, la institución citó el artículo 12 de la normativa vigente, donde se señala que “para ejercer la profesión de psicólogo en el territorio de la Provincia, es requisito indispensable la previa inscripción del profesional para su matriculación en el Colegio de Psicólogos”.

image

Según informaron desde la entidad, es su obligación comunicar que el señor Iván Waisman no se encuentra matriculado, por lo que, de acuerdo a lo expresado en el comunicado, "no está autorizado para ejercer la profesión en San Juan".

Desde el Colegio también hicieron un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía y recomendaron que, antes de iniciar una consulta psicológica, se solicite siempre el número de matrícula del profesional. Con ese dato, indicaron, es posible verificar si se encuentra habilitado para prestar servicios.

image

Para facilitar esta comprobación, la institución puso a disposición un canal de consulta a través de WhatsApp, al número 2645705836, donde los interesados pueden consultar el estado de matriculación de los profesionales.

Esta no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. A principios de este mes, las autoridades habían difundido un comunicado similar, pero haciendo referencia al caso de una psicóloga. En ese contexto, desde el organismo remarcaron la importancia de recurrir únicamente a psicólogos debidamente habilitados, tanto para resguardar la salud mental de los pacientes como para evitar situaciones de ejercicio ilegal de la profesión.

