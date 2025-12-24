Personas en situación de calle celebraron la Nochebuena en el Hogar Papa Francisco

Unos 40 hombres en situación de calle compartieron la cena de Nochebuena en el Hogar Papa Francisco, uno de los centros de contención que funcionan en San Juan, donde recibieron no solo una comida especial sino también un mensaje de acompañamiento y esperanza en una de las fechas más sensibles del año.

La jornada contó con la presencia del ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien se acercó al refugio ubicado en inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson para compartir el momento con los asistentes. Durante el encuentro, el funcionario levantó su copa de gaseosa y transmitió sus deseos de superación y renacimiento para el tiempo que viene, alentándolos a “encontrar un mejor destino”.

image

En el marco de la celebración, se anunció además la entrega de módulos alimentarios navideños, destinados a que los beneficiarios puedan compartirlos con familiares o personas cercanas durante las fiestas.

La cena fue especialmente preparada por los cocineros de los dos refugios provinciales, el Papa Francisco y el Madre Teresa de Calcuta, con la colaboración de trabajadores del área social. El servicio estuvo a cargo de los celadores, en un espacio acondicionado y decorado para la ocasión, pensado para generar un clima de respeto y calidez.

Además de la comida, profesionales del equipo técnico del refugio, entre ellos una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social, propusieron una actividad de reflexión colectiva, a partir de palabras colocadas en un árbol de Navidad, que invitaban a pensar en el futuro, los vínculos y las oportunidades.

Platero llegó acompañado por la subsecretaria de Promoción Social y la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, quienes también dialogaron con los presentes y participaron de la actividad.

Desde el Ministerio informaron que se servirán comidas especiales también las noches del 25 y del 31 de diciembre, y durante el 1° de enero, como parte de las acciones de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad durante las fiestas de fin de año.