jueves 25 de diciembre 2025

Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

El pasado lunes, el gobernador Marcelo Orrego inauguró las obras y dio inicio a la temporada de verano. Con qué se encontrarán quienes visiten este emblemático punto turístico del departamento Ullum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.

En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.

Con nuevas plataformas, servicios sustentables, áreas de descanso y mejoras en la seguridad y la circulación, el Dique Punta Negra estrenó una renovada red de miradores que buscan jerarquizar la experiencia de sanjuaninos y turistas durante la temporada de verano 2025–2026. Las obras, inauguradas oficialmente esta semana, combinan infraestructura moderna, equipamiento urbano y una fuerte apuesta al turismo responsable.

El pasado lunes, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de apertura oficial de la Temporada de Verano San Juan 2025–2026, que tuvo como escenario el dique Punta Negra. Allí quedaron formalmente inaugurados los nuevos miradores y las obras de infraestructura que transforman este nodo turístico en un espacio más accesible, cómodo y seguro para quienes lo visitan.

Ahora, trascendieron los detalles sobre cómo está conformado cada uno de los espacios. Según informaron desde el Ministerio de Infraestructura, encargado de la obra que se realizó con fondos provinciales, los Miradores Nº 1 y Nº 2 fueron intervenidos mediante la construcción de dos amplias plataformas elevadas sobre el nivel del terreno natural, contenidas por muros especialmente diseñados. Estos espacios están pensados como áreas de permanencia y contemplación del paisaje, con sombrillas metálicas tipo parasol recubiertas con chapa microperforada y un diseño denominado “cosmos”, que permite generar sombra sin perder integración visual con el entorno. El equipamiento se completa con mesas y bancos de hormigón, además de basureros distribuidos estratégicamente.

Todo el perímetro de estas plataformas cuenta con un recorrido peatonal delimitado por barandas de seguridad, que reemplazan al antiguo guardarraíl retirado con autorización de Vialidad Provincial. La circulación está acompañada por señalética específica que ordena el uso del espacio y protege a los visitantes. Además, se incorporaron sectores con estaciones solares para la carga de celulares e infladores solares, reforzando el perfil sustentable del proyecto.

image

En ambos miradores se habilitaron áreas pavimentadas para el estacionamiento de autos y motos, espacios para bicicletas y una clara demarcación de accesos, egresos y circulación vehicular. En conjunto, estas intervenciones abarcan una superficie total de más de 2.100 metros cuadrados, ejecutados en un plazo de 120 días corridos.

El Mirador Nº 4 presenta una propuesta diferente pero complementaria. En este sector se priorizó la incorporación de mobiliario urbano, con mesas, bancos de hormigón y basureros, sumado a un “Selfie Spot” pensado como punto de referencia para los visitantes. Al igual que en los otros miradores, se instalaron estaciones solares para carga de celulares, infladores solares, bicicleteros y áreas de estacionamiento pavimentadas. La zona destinada a la circulación vehicular fue asfaltada y señalizada, con demarcación vial específica para ordenar el uso del espacio. La superficie intervenida en este punto alcanza los 446,57 metros cuadrados.

Por su parte, el Mirador Nº 5 se destaca por una plataforma de mayor escala, construida sobre un muro de contención que presenta distintos niveles respecto del terreno natural, alcanzando hasta 1,80 metros de altura en uno de sus extremos. Este mirador también cuenta con sombrillas metálicas con diseño “cosmos”, mobiliario urbano de hormigón y basureros, además de un recorrido peatonal perimetral protegido por barandas y señalización adecuada. Como en los demás sectores, se incorporaron estaciones solares, infladores, estacionamientos pavimentados y bicicleteros, con una superficie total intervenida de 2.245 metros cuadrados. En este caso, los trabajos demandaron un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Seguridad e información en el Dique Punta Negra

Como complemento a las obras, a partir de este viernes 26 de diciembre el Dique Punta Negra contará con un Área de Informes de la Secretaría de Turismo provincial, que brindará orientación y asistencia a turistas y residentes los días viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario de 9 a 20.

image

En paralelo, se reforzó la seguridad náutica con un equipo de 120 personas distribuidas en los diques de la provincia y la incorporación de nuevos guardavidas capacitados en navegación a vela y motor, con el objetivo de garantizar una temporada segura y ordenada.

