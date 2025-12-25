jueves 25 de diciembre 2025

Grave

El dueño de un conocido canal fue atacado por avispas y terminó internado

El empresario sufrió un shock anafiláctico tras el ataque de los insectos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dueño del reconocido canal de televisión Telefe, Gustavo Scaglione, sufrió un grave ataque de avispas y tuvo que ser internado de urgencia en un hospital de Uruguay. El terrible episodio ocurrió en una chacra de Punta del Este.

El episodio ocurrió en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario uruguayo de José Ignacio. Scaglione fue llevado en camioneta hasta el centro de salud, donde ingresó en estado crítico.

“Llegó desmayado en la camioneta, con la presión bajísima, menos de 7, en preparo”, relató el médico Leonardo Falcao en diálogo con FM GENTE.

image

Lo tuvieron que internar de urgencia al dueño

El equipo médico aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico y logró estabilizarlo tras varios minutos de trabajo intenso. “Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó Falcao.

Una vez fuera de peligro, Scaglione fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone para continuar con los controles. El médico destacó que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.

La evolución fue favorable y, según contó Falcao, el empresario regresó al día siguiente a la policlínica para agradecer personalmente la atención recibida: “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”.

Fuentes cercanas al empresario confirmaron que Scaglione ya está fuera de peligro y que el rápido accionar del equipo médico fue clave. “Ya está bien, fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de Salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo”, aseguraron.

Fuente: Ciudad

Temas
